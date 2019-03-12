繞跑總統府一周！統一發票盃臺北場3/24開跑　完賽即有百年限定獎章

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有CP值最高路跑活動之稱的「統一發票盃」將於3月24日在總統府前廣場熱力開跑！今年賽事邁入10週年，而且適逢總統府建築百年，臺北場特別由總統府擔任指導機關，休閒組路線可繞跑總統府外，完賽還能獲得百年限定獎章，極具收藏價值！



▲總統府建築百年暨統一發票盃臺北場路跑活動-紀念獎章。（圖／財政部臺北國稅局提供）

臺北場啟動記者會上，總統府副秘書長劉建忻表示，總統府不僅是臺北市的重要地標，更是全民之文化資產，所以這次休閒組路線特別設計繞行總統府一周，讓路跑民眾能近距離欣賞總統府建築之美，此外，總統府建築百年特展也將於活動當日開展，歡迎民眾到場參與。



▲總統府建築百年暨統一發票盃臺北場路跑-啟動儀式。（圖／財政部臺北國稅局提供）

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財政部次長吳自心則說，希望藉著路跑活動，鼓勵民眾走出戶外、跑出健康，他也呼籲民眾下載統一發票兌獎APP，利用載具索取雲端發票，除了能自動對領獎，還享有雲端發票專屬獎的雙重中獎機會。



▲臺北場路跑活動路線圖。（圖／財政部臺北國稅局提供）

3月24日除了沿線的路跑賽事外，現場也設有許多宣導攤位，並備有精美贈品，民眾可憑108年3-4月份統一發票兌換；除此之外還有行動支付結合雲端發票體驗活動及物超所值的商品，讓民眾了解使用行動支付消費並以手機條碼儲存雲端發票的便利性。