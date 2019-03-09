七期豪宅保全爆罵人圖戰！他PO柴犬、熊麻吉「你腦袋被門夾」　結局坐牢了

記者趙蔡州／綜合報導

豪宅動不動就要價上億元，因此對於保全也相當要求！但在台中有一棟豪宅的保全，因為排假問題在員工群組大吵一架，有人還指名道姓、貼圖開嗆說「你的腦袋被門夾過嗎」，最後鬧上法院打官司。法官判決當事人在「三個人以上群組」貼圖罵人，涉及公然侮辱罪，判處他拘役5天。

根據了解，事件發生在台中市七期一處豪宅，兩名保全因為排假問題發生爭執，剛開始先是在私下吵架，最後直接鬧到員工討論問題的聊天群組，其中一名保全就貼了包含柴犬、熊麻吉，配上「你頭被門夾過？是不是？」、「你腦袋被門夾了！」等詞的圖片，氣得另一名保全決定告上法院。

▲保全在群組PO罵人圖片被提告。（圖／東森新聞）

台中地院法官審理案情，認為當事人在三個人以上群組罵人，確實已經涉及了公然侮辱罪，因此判處當事人拘役5天、得易科罰金。聊天群組中藉由圖片來罵人，律師張嘉麟表示，當事人截取一些仇恨性言論或侮辱性字眼，然後再搭配個人一些圖片罵人，法官其實要看對話的前後文，考量是不是涉及公然侮辱。

律師張嘉麟解釋說，「需要讓不特定的第三人，認為你當事人有名譽受損，這個部分成立，法官才認為你（名譽）有受到損害。」公然侮辱罪的成立條件，過去在公開場合，使用文字或聲音指名道姓就算，現在因為社交軟體發達，只要在有超過3人以上的群組，貼圖罵人也可能會觸法。

▲律師表示，只要群組人數在3人以上，貼圖罵人也可能構成公然侮辱。（圖／東森新聞）

部份民眾認為「只要有侮辱人的意思的話，使用貼圖都應該謹慎」但也有人覺得「有點小題大作的感覺。」、「如果是我的話，我應該不會告」。保全因為上班的工時長，休假對他們來說很重要，但因為「喬假」就鬧上法院，光訴訟費用就不划算，其實說穿了就是為爭一口氣。