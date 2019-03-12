大陸應提「兩制」新解　柯文哲：看香港那樣我一定說快逃

▲柯文哲出席2019台北國際烘焙暨設備展展前記者會。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文11日召開國安會議，提出反制「一國兩制台灣方案」的7大指導綱領，內容涵蓋兩岸、經濟等面向。對此，近來與大陸多有交流的台北市長柯文哲表示，如果現在一國兩制是指的是香港那種兩制，「我想台灣人大概一看就跑掉」；柯文哲說，目前除非大陸對一國兩制有新的說詞，to see is to believe，「如果看到香港那樣子一定說趕快逃。」

對於蔡英文提出反制一國兩制台灣方案的7大綱領，柯文哲12日上午出席國際烘焙暨設備展展前記者會後受訪時，先是想了一想，稱「我也不曉得」、 「吼唷這不要問我」，隨後表示，一國兩制喔，如果現在兩制是指香港那就兩制，我想台灣人大概一看就跑掉，所以我看目前這個除非大陸方面對一國兩制有新的說詞，「to see is to belive，如果看到香港那樣子我一定說趕快逃。」

至於7項指導綱領是否會跟隨？柯文哲說，「我都還沒看他裡面寫什麼」，不要以為每天問我什麼都知道，目前只知道有這東西內容是什麼還不知道。

另外，蔡英文選在韓國瑜出訪大陸以及立委補選前夕提出，時機是否太敏感？柯文哲也說不曉得，表示自己做事比較是該怎麼做就怎麼做，「我跟你講，人家常說選前這個不能做，我後來說，我們台灣沒事隨時都在選前，這次選舉後也是下一次選舉前，後來我想一想算了算了，該怎麼做就怎麼做，計畫表擺起來。」

至於府院把兩岸情勢升高，是否跟立委補選的選情有關？柯文哲仍是說「不曉得」，對選舉有沒有影響不曉得，這常常是選後才知道。