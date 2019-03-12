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李進勇任中選會主委有變數？　民進黨團悄悄撤回提案

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▲▼前雲林縣長李進勇。（圖／翻攝自李進勇臉書粉專）

▲前雲林縣長李進勇。（圖／翻攝自李進勇臉書粉專）

記者徐政璿／台北報導

中選會人事案12日送進立法院程序委員會，最快4月上旬送立法院會表決。不過，由於行政院提名的主委人選李進勇日前遭外界批評政治色彩濃厚，即使李進勇主動提出註銷黨籍，仍引發爭議。民進黨團在12日的程序委員會中悄悄撤回此提案，也讓李進勇任中選會主委出現變數。

李進勇具有民進黨背景，曾擔任民進黨基隆市黨部主委、民進黨中央黨部副祕書長，期間負責民進黨選務，也曾多次代表民進黨出征，參選基隆市長、雲林縣長；濃厚的民進黨背景，讓他出任中選會主委引發爭議。

國民黨立委江啟臣提案修正《中選會組織法》，訂定「李進勇條款」，規範出任中選會委員，前3年不能出任黨職、參與公職人員選舉，以及政府機關或公營事業之有給職職務，避免中選會受到政治干預。

江啟臣表示，行政院長蘇貞昌提名李進勇中選會主委，並在院會備詢時公開表示「不會退回」、「與其無黨籍、無經驗，不如有經驗，就算有黨籍也沒關係」，並反指「立法院通過的組織法也沒規定要找無黨籍者才能接任」，堅持提名李進勇。

江啟臣說，行政院送至立法院的中選會主委李進勇人事同意案，原列在今天程序委員會，預計在本週五院會宣讀後付委，但民進黨卻悄悄地在程序委員會撤回，這是民進黨黨團打臉蘇貞昌？還是民進黨良心發現？還是又是選舉考量？

江啟臣說，是的 蘇院長說的沒錯，中選會組織法確實沒有規定有黨籍者不得擔任主委，但自中選會法制化以來，為了維持其超然獨立、避免政治干預之地位，給予最大依法獨立行使職權之空間，從未任命有黨籍者擔任主委，維持了10年的慣例，民進黨可以為了選舉一夕打破。

江啟臣說，蘇貞昌是法律人，法律之外還有立法精神與意旨存在，既然院長只看法條，那我就只好修法明定給院長。

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關鍵字：民進黨,李進勇,中選會

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