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蘋果春季發表會25日登場　將推付費雜誌影音服務

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▲▼蘋果2019年春季發表會將於台灣時間3月26日凌晨1點登場。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果2019年春季發表會將於台灣時間3月26日凌晨1點登場。（圖／翻攝蘋果官網）

科技中心／綜合報導

蘋果春季發表會終於要登場了！依據蘋果官網公布的最新資訊，春季發表會將於3月25日（台灣時間3月26日凌晨1點）登場，地點選在加州Apple Park的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater），陸媒指出這次的重點可能不是硬體而是「服務」。

據陸媒新浪新聞報導，依照蘋果官方所寄出的邀請函，這次發表會的標語為「It's Show Time」，其他細節則沒有多說明。報導認為這次的發表會要「Show」的東西將會是以服務為主，可能就是傳聞中的Apple News和串流媒體服務

這次更進階的Apple News服務，外傳是可讓用戶以月繳9.99美元的方式，無限閱讀《華爾街日報》、《華盛頓郵報》和《紐約時報》等媒體的付費內容，但具體合作的新聞媒體有誰還不清楚。至於串流媒體服務，外傳蘋果已有多項自製節目正在進行製作，有些甚至已經開始拍攝，因此在這次的發表會上，極有可能介紹這項服務，但離正式上線恐怕還需要幾個月的時間。

報導分析，雖然它們預測這次的發表會將以「服務」為主，但傳聞許久的iPad mini 5、第七代iPad、AirPower、AirPods2和第七代iPod touch也都有可能在這次的發表會中亮相。此外，報導認為，蘋果可能會在發表會結束後發布目前正在測試的的iOS 12.2作業系統，為用戶帶來更進階的Apple News服務。

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關鍵字：蘋果,發表會,服務,硬體,賈伯斯劇院,春季發表會

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