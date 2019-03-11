他用「音樂」寫薰法香心得...

▲李仁甫(左)是知名原住民歌手高原(右)的經紀人，兩位都是已故音樂創作家莊奴的學生，跟著慈濟志工(中)一起投入。

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

有的人用文字寫心得、有的人用畫圖寫心得，但有一位年輕人卻是每天用「歌曲」寫心得，寫的還是聽完證嚴法師講經的「音樂心得筆記」。

李仁甫是一位唱片公司的經紀人，很難想像還沒30歲的他天天到慈濟會所「薰法香」，更把每天的心得寫成歌曲，曲風多變有民謠、懷舊、兒歌，還有電子舞曲、嘻哈、迪斯可等各種節奏的嘗試…這一切，從他聽到一句話開始。

從小學習鋼琴、木笛、吉他的李仁甫，國中就開始玩樂團、寫歌，李仁甫指出，學生時有感動才寫歌，進了唱片公司後主要是商業性創作、比較沒有追求靈感，直到去年9月重拾創作的感動，而讓他感動的，源於一句話…

李仁甫是知名原住民歌手高原的經紀人，兩位都是已故音樂創作家莊奴老師的學生，雖然兩人都協助莊奴老師寫慈濟歌曲，但從未接觸慈濟志工，直到2016年在莊奴老師的告別式上，才認識了慈濟志工。

▼李仁甫(中)是知名原住民歌手高原(右)的經紀人，兩位都是已故音樂創作家莊奴老師(左)的學生，在莊奴老師的告別式上才認識了慈濟志工。





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為了延續莊奴老師的精神，兩位跟著慈濟志工黃秋良投入志工服務，從第一次做環保搬東西時被老鼠嚇到，到見習、培訓、受證為慈濟志工。李仁甫從陪伴的經紀人，變成跟高原同時走入慈濟，他們每天清晨5點多抵達慈濟會所薰法香-聽證嚴法師講經。

2018年9月12日李仁甫剛好聽到證嚴法師提到許多年長慈濟志工開始出現記性不好、甚至失智，但不忘跟證嚴法師說：「如果有一天我忘記姓和名，但慈濟已經烙印在心中、不會忘記。」

被這句話震撼的李仁甫決定為這些畢生投入社會服務的慈濟志工寫歌，寫完後自己也很感動，找回自己寫歌的動力。

李仁甫表示，很感恩莊奴老師一生中有3千多首作品，老師在他現在這個年紀時，每天寫8首歌，直到80、90幾歲仍堅持每天寫一首歌，身為他的學生，沒有文筆像莊奴老師文筆這麼好，但期許自己每天創作一首歌，這才是作為莊奴老師的學生能夠效法傳承的精神。

▼從小學習鋼琴、木笛、吉他的李仁甫(右二)，國中就開始玩樂團、寫歌，大學雙主修科系，還攻讀2間大學關於藝術、文化教育的碩士學位。



李仁甫每天將證嚴法師的開示內容以三種不同顏色的筆抄寫，再把心中的體會做成歌，再請高原用優美的歌聲唱出，或是自己唱。高原讚嘆李仁甫的創作速度，高原：「他很厲害的是歌詞完成後，一個小時就可以譜曲、再一個小時完成編曲，當天傍晚就可產出一首歌」。

〈命命鳥〉是證嚴法師講的故事，李仁甫覺得這個名字有疊字、很可愛，所以用嘻哈的節奏作曲，其他還有用電子舞曲(EDM)、迪斯可節奏各種新的嘗試。

李仁甫表示，在慈濟學到最多的是要多用心、要把話講周全、要圓融處事。跟過去急性子比較，有的事情雖然工作速度變慢了，但卻更踏實完成。也很感謝自己在創作過程，認識更多跟他一樣的志同道合的音樂人。

▼李仁甫和高原經常一起出席公益活動，除了公益表演，還參加環保、醫院志工、淨山等。