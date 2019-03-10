文明是假象！日本男搭捷運「一坐下脫鞋翹腳」　王丰嘆：現代人的涵養…

▲王丰搭捷運遇到日本旅客。（圖／王丰授權使用）

網搜小組／綜合報導

台灣知名作家王丰日前在臉書上貼文，說他在捷運上看到2位日本旅客，看起來像是夫妻，但男的一坐上車馬上把鞋子脫了。他說，雖然很多人會認為這沒什麼關係，「但這代表生活素質和內在涵養」；並說，人之所以為人，就是多了一點涵養，最後感嘆「文明，如果是回歸野蠻，那我們追求文明的意義何在？」

王丰3日在臉書上表示，他在台北搭乘捷運時，遇到2個講著日文的日本旅客，一男一女可能是夫妻，但男方坐上車後，馬上把鞋子脫了。「當然，很多人會講，這有什麼關係？」他說，是沒什麼關係，但這代表生活素質和內在涵養，「現代人尤其忽略這些細節」，他認為，人之所以為人，就是多了那麼一點涵養。

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▲王丰看到對方的行為，忍不住有所感嘆。（圖／王丰授權使用）

王丰說，他常常覺得小學一到三年級什麼都不必教，就教小孩子生活最基本的教養，像是人與人之間的倫常關係、應對進退、生活禮貌；也要教會孩子怎麼做人、怎麼生活、怎麼搭電梯、怎麼吃飯餐桌禮儀、怎麼合宜穿衣打扮，「教導孩子人之所以為人的基本道理，知識灌輸等四年級再教不遲」。

「全球化，年輕人好像變得很進步，很文明」，王丰表示，但這些完全是假象，街上低頭看著手機的人，他們越來越淺薄、越來越碎片化，還越來越自滿、自大，「更糟的是他們不懂怎麼『像個人』一樣過生活」。

最後他感嘆，禮教、倫常被上一代或更上一代的人鄙夷而捨棄，「我們的下一代，在滑手機吸收碎片化似是而非的價值觀的過程中，越來越俚俗粗鄙」；他忍不住問，「文明」如果是回歸野蠻，那追求文明的意義何在？

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