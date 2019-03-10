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LEXUS 2019年首場Dining Out　車主搶先體驗Amber主廚傳奇經典饗宴

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▲LEXUS x文華東方 傳奇經典法式饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲日本阿嘉島海膽搭配龍蝦果凍、花椰菜、魚子醬、海苔脆餅。

記者黃士原／台北報導

台北文華東方酒店與LEXUS攜手合作，邀請亞洲最著名的主廚之一、香港置地文華東方酒店廚藝總監李察．艾古布司(Richard Ekkebus)來台獻藝，LEXUS特別保留3月6日首場晚宴專屬LEXUS車主，這也是LEXUS今(2019)年度首場Dining Out活動，今年預計還有會有2-3場Dining Out活動，帶領超過300名的車主創造獨一無二的Amazing經驗。

和泰汽車LEXUS車輛部部長張立青表示，過去LEXUS以「專注完美、近乎苛求」為品牌精神，近年則是改變為更感性訴求的「Experience Amazing」，啟動系列車主活動包含Dining Out、覓境食旅等，帶領超過300名的車主創造獨一無二的Amazing經驗。

▲LEXUS x文華東方 傳奇經典法式饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲鴨肝棒棒糖、甜菜根、覆盆子、脆薑餅與海鹽。

▲LEXUS x文華東方 傳奇經典法式饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲法國吉拉朵生蠔No.2搭配海藻膠、有機羽衣甘藍、有機檸檬果凍、法國金盞菊。以70度低溫烹調過的生蠔，搭配有機羽衣甘藍菜製成的脆片，再添上清新的有機檸檬果凍。

▲LEXUS x文華東方 傳奇經典法式饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲海撈生鰤魚佐番茄泥、醡橘、初榨橄欖油。

Amber餐廳自2018年12月起即暫時關閉以進行大規模的翻新和菜單改造，並計劃於今年春季下旬重新開幕。在此期間，李察帶領副主廚、餐廳總監、首席侍酒師在內等6人展開為期三個月的環球之旅，並選定歐洲、北非和亞洲的5大城市，包括阿姆斯特丹、馬拉喀什、亞琛、東京及台北舉辦巡迴客座活動。李察主廚期盼藉此機會與多位世界名廚交流廚藝心得，汲取料理靈感，作為為嶄新的Amber餐廳創作全新菜單的養分。

▲LEXUS x文華東方 傳奇經典法式饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲油封鱸魚、嫩煮蘿蔔、醃漬蕈菇、昆布高湯。

▲LEXUS x文華東方 傳奇經典法式饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲A5宮崎牛佐黑醋栗醬汁、珍珠洋蔥、菊苣、紅酒杜斯巧克力醬汁。

▲LEXUS x文華東方 傳奇經典法式饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲日式南瓜、椰子泡沫、荳蔻檸檬冰沙、焦糖南瓜子、鹽之花。
他這趟旅程的最終站，為國內消費者帶來Amber餐廳歷年來最受歡迎的經典法式美饌，包含他最富盛名的料理成名作「日本阿嘉島海膽搭配龍蝦果凍」、以及「宮崎牛佐黑醋栗醬汁」等。日本阿嘉島海膽搭配龍蝦果凍這道菜色是Amber餐廳自2006年推出以來即歷久不衰且最富盛名的經典招牌菜，最下方先放日本阿嘉島時令海膽，接著鋪上花椰菜泥製成的慕斯，又再鋪覆日本阿嘉島時令海膽，再來就是放入由龍蝦醬汁精華製成的果凍，而在果凍上方再添上奢華魚子醬和日本的食用金箔。

▲LEXUS x文華東方 傳奇經典法式饗宴。（圖／記者黃士原攝）
▲絲滑巧克力豆腐。

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關鍵字：LEXUS,LEXUS Dining Out,Amber,文華東方

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