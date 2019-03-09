　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

對大陸經濟有信心　林毅夫：降息、降準就能穩定增長

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼林毅夫 。（圖／CFP）

▲林毅夫對經濟情況有信心。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫9日表示，近來經濟增速雖然有所下滑，但增長的質量顯著提高，「中國利率和準備金率高，透過降低利率和存款準備率，即可提高收入，增加消費，穩定增長。」

大陸全國政協十三屆二次會議第二次全體會議9日下午在人民大會堂召開，擔任全國政協經濟委員會副主任的林毅夫以「為中國經濟投上信心一票」為題目，在會上發表演講。

林毅夫指出，在今年年初達沃斯論壇上，與會者最擔憂的問題有三個，一是發達國家尚未從2008年國際金融危機中完全復甦，「危機之前，發達國家長期的年均經濟增速為3%—3.5%。目前，美國經濟復甦最佳，然而即使特朗普政府大幅減稅，2018年美國經濟也僅增長2.9%。據有關預測，2019年美國經濟增長可能降至2.5%，2020年將跌至2%。歐洲國家經濟增速自2008年起徘徊在1.5%左右，日本經濟從1991年以來平均增長率僅在1%上下，發達國家恐將陷入長期增長疲軟。」

林毅夫表示，二是逆全球化，「在全球化進程中，發達國家的真實工資並未增長，中產階級比重下降，收入差距擴大，發達國家將之歸因於全球化，反全球化的保護主義、民粹主義抬頭。」

林毅夫還說，三是中國經濟面臨下行壓力，「自2008年以來，中國每年都為世界經濟增長貢獻30%以上。2010年開始中國經濟進入中高速增長通道，增速在2016年降到6.7%，2017年回升至6.8%，2018年降至6.6%。與會者擔心世界經濟增長的動力源減弱。」

林毅夫認為，當前世界確實面臨百年未有之大變局，任何變局都是「危」和「機」同生並存，「中國經濟增速雖然有所下滑，但增長的質量顯著提高。國際金融危機以來，各國都強調結構性改革的重要性，但是真正推行的國家很少，中國則推出「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板」的供給側結構性改革。經過3年的努力，傳統產業加快改造，新動能加快成長，使得重點行業供求關係發生明顯變化。」

林毅夫提到，未來中國最重要的仍是做好自己的工作，保持定力，抓住主要矛盾，找准改革突破口，就能解決制約發展的深層次問題，「當前，供給側結構性問題仍然是中國經濟運行的主要矛盾，去產能、去庫存和去槓桿已經取得階段性成果。今後兩年，降成本和補短板的發力空間十分巨大。」

林毅夫並指出，中國具備補短板的資金優勢：一是中央和地方政府積累的負債總額佔GDP不到60%，在國際上處於較低水平。二是民間儲蓄接近GDP的50%，減稅等措施可激發民間投資意願。三是中國有3萬億美元的外匯儲備，居世界之首。四是中國利率和準備金率高，可通過降低利率和準備金率的方式增加貨幣、信貸供給，以支持投資。維持一定的投資增長率就能促進就業，提高收入，增加消費，穩定增長。

林毅夫最後並強調，「世界變局是我們的機遇，偉大時代是我們的底氣。只要我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，堅持推動我國經濟實現高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線不動搖，貫徹落實『鞏固、增強、提升、暢通』八字方針，我國經濟高質量發展之路必將越走越寬廣。」

ET快訊
屏東移工推輪椅聽音樂！98歲爺「腳趾磨爛」爆血…孫氣炸：都見
她全身麻醉開刀！30K男友拚事業：「自己回家」　心寒對話網全
新北捷運驚傳工安意外！工人「4公尺高頭部墜地」命危

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「7女兒」穿婚紗陪父慶結婚紀念日　網淚崩：瞬間世界一片朦朧

對大陸經濟有信心　林毅夫：降息、降準就能穩定增長

湖南省下令「封殺」檳榔業廣告　國內網路平台、地鐵等禁刊登

大陸男女籃拚奧運資格　姚明：更重要的是「小籃球」計畫

廣東人民醫院成5G測試區　副院長：患者可在家看診、領藥

電競飯店能「住宿＋吃雞」成90後最愛　每天入住率達七成

5G網路80％用在物聯網　陸工信部長苗圩：準備發放牌照進行測試

許沛歡迎韓國瑜訪問重慶　建議兩市動物園對接「還要送貓熊」

人大美女翻譯「小趙薇」　冰山美人6年後更冷豔

北京大觀園塑像走鐘！賈寶玉如紙紮人　小孩見黛玉嚇哭：媽媽我怕

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

劉寅娜「一直想邪惡的事」　李棟旭撲上去親親：是這種嗎＞／／／＜

醉男KTV前「扯衣秀身材」搭訕不成　挑釁路人險遭圍毆 警霸氣過肩摔

「7女兒」穿婚紗陪父慶結婚紀念日　網淚崩：瞬間世界一片朦朧

對大陸經濟有信心　林毅夫：降息、降準就能穩定增長

湖南省下令「封殺」檳榔業廣告　國內網路平台、地鐵等禁刊登

大陸男女籃拚奧運資格　姚明：更重要的是「小籃球」計畫

廣東人民醫院成5G測試區　副院長：患者可在家看診、領藥

電競飯店能「住宿＋吃雞」成90後最愛　每天入住率達七成

5G網路80％用在物聯網　陸工信部長苗圩：準備發放牌照進行測試

許沛歡迎韓國瑜訪問重慶　建議兩市動物園對接「還要送貓熊」

人大美女翻譯「小趙薇」　冰山美人6年後更冷豔

北京大觀園塑像走鐘！賈寶玉如紙紮人　小孩見黛玉嚇哭：媽媽我怕

獨／中橡徵才辜公怡親自面試　MA首年上看百萬年薪　人才必備二大特質

基隆人氣古早味排骨飯　酥脆排骨搭配半熟炸蛋超邪惡！

謝和弦彎下腰「吻老婆腳趾頭」！　7年前約會她猛盯嘴唇OS羞爆

慧眼看天下／為彈劾川普？　民主黨全方位調查猛攻

男性友人約「橋下告白」　安心亞爽約他竟等整晚

屏東移工推輪椅聽音樂！98歲爺「腳趾磨爛」爆血…孫氣炸：都見骨了

超肥巨蟒從天花板掉下來　長7公尺「比3個人還高」嚇壞屋主

HVL／提供環境多元發展　景美女排其實沒比較會讀書

陳偉殷不隨隊投熱身賽了　10日改投模擬賽

柴犬聽關鍵字見笑轉生氣！　崩潰到用「菸酒嗓」抗議：你說什麼

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

大陸熱門新聞

太離譜！新娘遭扯裙只著褲襪怒走..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

白富美「零用錢460萬」　媽媽..

為買iPhone女大生賣卵險不..

床的世界、和成研發長照產品登陸

四大血型性格特徵大揭露

狗狗被壓地　惡男重拳狠揍到流鼻..

不冷嗎？捲髮妹買麥當勞只穿這樣

車違停垃圾場　「一秒變垃圾車」

貧困資優生曬作息表　網友全跪了

教室嘿咻！女脫褲趴桌男抱緊搖晃

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

人大美女翻譯「小趙薇」6年後更..

榴槤大亨招女婿！欣賞「這國」男..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

開車撞樹爆頭慘死！女星血跡沾滿椅墊

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

這群人拋震撼彈　宣布「大消息」

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

慈濟醫學生列隊送別「大體老師」

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

更多

最夯影音

更多

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面