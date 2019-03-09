對大陸經濟有信心　林毅夫：降息、降準就能穩定增長

▲林毅夫對經濟情況有信心。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫9日表示，近來經濟增速雖然有所下滑，但增長的質量顯著提高，「中國利率和準備金率高，透過降低利率和存款準備率，即可提高收入，增加消費，穩定增長。」

大陸全國政協十三屆二次會議第二次全體會議9日下午在人民大會堂召開，擔任全國政協經濟委員會副主任的林毅夫以「為中國經濟投上信心一票」為題目，在會上發表演講。

林毅夫指出，在今年年初達沃斯論壇上，與會者最擔憂的問題有三個，一是發達國家尚未從2008年國際金融危機中完全復甦，「危機之前，發達國家長期的年均經濟增速為3%—3.5%。目前，美國經濟復甦最佳，然而即使特朗普政府大幅減稅，2018年美國經濟也僅增長2.9%。據有關預測，2019年美國經濟增長可能降至2.5%，2020年將跌至2%。歐洲國家經濟增速自2008年起徘徊在1.5%左右，日本經濟從1991年以來平均增長率僅在1%上下，發達國家恐將陷入長期增長疲軟。」

林毅夫表示，二是逆全球化，「在全球化進程中，發達國家的真實工資並未增長，中產階級比重下降，收入差距擴大，發達國家將之歸因於全球化，反全球化的保護主義、民粹主義抬頭。」

林毅夫還說，三是中國經濟面臨下行壓力，「自2008年以來，中國每年都為世界經濟增長貢獻30%以上。2010年開始中國經濟進入中高速增長通道，增速在2016年降到6.7%，2017年回升至6.8%，2018年降至6.6%。與會者擔心世界經濟增長的動力源減弱。」

林毅夫認為，當前世界確實面臨百年未有之大變局，任何變局都是「危」和「機」同生並存，「中國經濟增速雖然有所下滑，但增長的質量顯著提高。國際金融危機以來，各國都強調結構性改革的重要性，但是真正推行的國家很少，中國則推出「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板」的供給側結構性改革。經過3年的努力，傳統產業加快改造，新動能加快成長，使得重點行業供求關係發生明顯變化。」

林毅夫提到，未來中國最重要的仍是做好自己的工作，保持定力，抓住主要矛盾，找准改革突破口，就能解決制約發展的深層次問題，「當前，供給側結構性問題仍然是中國經濟運行的主要矛盾，去產能、去庫存和去槓桿已經取得階段性成果。今後兩年，降成本和補短板的發力空間十分巨大。」

林毅夫並指出，中國具備補短板的資金優勢：一是中央和地方政府積累的負債總額佔GDP不到60%，在國際上處於較低水平。二是民間儲蓄接近GDP的50%，減稅等措施可激發民間投資意願。三是中國有3萬億美元的外匯儲備，居世界之首。四是中國利率和準備金率高，可通過降低利率和準備金率的方式增加貨幣、信貸供給，以支持投資。維持一定的投資增長率就能促進就業，提高收入，增加消費，穩定增長。

林毅夫最後並強調，「世界變局是我們的機遇，偉大時代是我們的底氣。只要我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，堅持推動我國經濟實現高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線不動搖，貫徹落實『鞏固、增強、提升、暢通』八字方針，我國經濟高質量發展之路必將越走越寬廣。」