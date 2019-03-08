卡爾拉格斐最後一場Fendi大秀　親自手繪影片曝光令人鼻酸

秀場以Karl Lagerfeld手繪的黑色Ｆ加愛心揭開序幕，現場以咖啡色裝飾得莊嚴肅穆，表達Fendi對於卡爾拉格斐離開人世的悲痛之情，現場每一個人座位上都放了一疊卡爾的手繪稿和一張黑色Ｆ愛心的小卡片，上頭標示著19,02,2019, 要大家別忘了這令人心碎的日子，讓卡爾永遠活在我們心中，在一片懷念的氣氛下，Fendi2019秋冬大秀揭開了序幕。

FENDI 2019-2020秋冬女裝系列是 Karl Lagerfeld 為 FENDI操刀設計的最後一個系列，ＷＷＤ報導中指出卡爾直到最後一刻都還在為這場秀努力著，於是在這個系列中透過各種出自他內心的造型，絕無借鑒參考，體現出他的這份信仰，代表了他從1965年至今一生奉獻給時尚圈的精彩創作。而秀場音樂也選擇卡爾生前最欣賞的藝術家大衛鮑伊的"Hero"，因為Karl曾經提到大衛鮑伊是他最喜愛最景仰的一位音樂人，藝術家，因此這首"Hero"也像是世人對老佛爺的評價與尊敬。

壓軸出場的Gigi Hadid 被人說看起來有老態，殊不知原來是GIgi在後台已經哭不行，哭到整個妝都花了！

Karl Lagerfeld 運用他的前衛設計眼光，在本季裡展現出立體簡約的廓型。他一直以來透過招牌的錯視技法，讓輕盈布料散發出厚重感，而雄偉的結構感卻讓人在視覺上覺得輕盈。

淺象牙色薄紗、暖干邑色漆皮和赤褐色小牛皮，幻化成水仙黃、海綠色、橘紅色和天藍色等美妙的顏色。壁紙上的那些印花圖案也跟花瓣或羽毛一般，點綴在泡泡紗、烏干紗及綢緞上面。

百褶包臀裙、組合圖案薄紗緊身衣和雷射切割皮革外套上，透明布料、褶子和格子層層交疊的線條，創造出一個又一個菱形。

從寶塔肩設計延伸而下的拉鍊和雙排扣剪裁開襟在腰部縮攏，繫上飄逸的蝴蝶結腰帶。棉質府綢和精緻皮革製成的尖領襯衫，以 Karl 的獨有風格高高扣上鈕扣。身穿百褶長褲，以巧妙的光影勾勒出夾克口袋和不對稱翻領的形狀。

Karl 在1981年設計出的彎曲「Karligraphy」字體 FF logo 圖案出現在凸圓形鈕扣和嵌花皮草上，

運用薄如蟬翼的絲綢和蜂窩網狀蕾絲製成的高領直筒連衣裙，輕柔地低語著它的美麗。

到了最後謝幕時刻，以往總是攙扶著老佛爺一起出來接受大家掌聲的Silvia，從今之後都只有一個人了，Silvia穿著藍色褲裝出來跟大家致意，紅腫的雙眼顯然大哭的痕跡，都讓人看了心疼又鼻酸，她在秀上的新聞稿留下一段話：

「Karl Lagerfeld 與 FENDI 之間有著時尚圈最為悠長的戀情，這段合作關係未來也深入我們的生活。我對他的辭世深感哀悼，他到最後一刻仍是不斷關心作品的態度，讓我深受感動。秀前幾天我們在講電話的時候，他唯一關心的就是這個系列的豐富性與美感。這就是他的真性情。我們會永遠懷念他的。」– Silvia Venturini Fendi

※編輯：Anny Ting , Yoyo Su

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