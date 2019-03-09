　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸「外商投資法」5大特點　准入前國民待遇＋負面清單

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中美貿易談判。（圖／路透）

▲《外商投資法》對技術轉讓也有新規定。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中國大陸新推出的《外商投資法》草案8日提交十三屆全國人大二次會議審議。根據《新華社》報導，這部新的法案將取代過去的「外資三法」，並有5大特點，分別為對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理制度、堅持內外資一致、保護知識產權、建立健全外商投資服務體系、建立外商投資信息報告制度。

一、對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理制度：

草案規定，對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理制度。

准入前國民待遇，是指在投資准入階段給予外國投資者及其投資不低於本國投資者及其投資的待遇。

負面清單，是指在特定領域對外商投資實施的准入特別管理措施。對負面清單之外的外商投資，給予國民待遇。

負面清單將簡化外商在清單外領域投資的審批流程，營造開放、公平、透明、可預期的營商環境。

2013年，上海自貿試驗區發布首份外商投資准入負面清單。2016年自貿試驗區的負面清單管理模式在全國推廣。這次相當於將負面清單制度以法律形式固定下來。

二、堅持內外資一致：

草案強調內外資在政府採購、標準制定等工作一視同仁。比如，草案的第十五條規定，國家保障外商投資企業依法平等參與標準制定工作；第十六條規定，國家保障外商投資企業依法通過公平競爭參與政府採購活動等。

三、保護知識產權：

草案第二十二條規定，國家保護外國投資者和外商投資企業的知識產權，保護知識產權權利人和相關權利人的合法權益。

技術合作問題方面，草案強調，「鼓勵基於自願原則和商業規則開展技術合作」「行政機關及其工作人員不得利用行政手段強制轉讓技術」。

四、建立健全外商投資服務體系：

草案提出，建立健全外商投資服務體系，為外國投資者和外商投資企業提供法律法規、政策措施、投資項目信息等方面的諮詢和服務。

草案同時規定，根據需要，設立特殊經濟區域，或者在部分地區實行外商投資試驗性政策措施，促進外商投資，擴大對外開放。

五、建立外商投資信息報告制度：

根據草案，建立外商投資信息報告制度。外國投資者或者外商投資企業應當通過企業登記系統以及企業信用信息公示系統向商務主管部門報送投資信息。

針對未按要求報送信息的，草案還作出相應懲罰規定：由商務主管部門責令限期改正；逾期不改正的，處十萬元以上五十萬元以下（人民幣）的罰款。

外商投資信息報告制度，是為適應新型外商投資管理模式需要而增加的新制度，有助於政府更好了解外資信息，制定外資政策，進行外資管理。這也是國際上通行的制度，大多數國家和地區都有此類制度。

▼大陸全國人大登場。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼2019全國兩會,外長記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

ET快訊
夜闖廢棄眷村！直播主踏入「還願原型宅」..手立刻按他肩上
淡江大學女生宿舍有色狼！ 清大男「扮女裝」闖浴室偷拍
娶3000億賭王千金！小7歲未婚夫身家起底網驚：大學還沒畢業

關鍵字：外商投資法,准入前國民待遇,負面清單

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸「外商投資法」5大特點　准入前國民待遇＋負面清單

大陸5G商業產值驚人！5年內或帶動經濟產出35兆人民幣

台籍中小學教師登陸執教　陳雲英：紅利期「三到五年」

陸人大台灣代表黃志賢：搞「兩個中國」沒協商權利

陸「房地產稅」一年內要上線　法制委會主任劉俊臣：正在起草

陸修改個人稅法　栗戰書：8000萬人免繳所得稅

中美貿易戰一年　談判副代表王受文：已在重要問題取得實質性進展

「中國天眼」已發現55顆新脈衝星　攜手天馬望遠鏡聯合觀測

2018消費增速回落1.2％　陸商務部採「三大策略」促經濟

「人大台灣團」亮相　黃志賢批蘇貞昌「撈存在感」

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

福斯小鋼砲狠撞賓士越野G63　結局超慘網心疼：車子撞房子

大陸「外商投資法」5大特點　准入前國民待遇＋負面清單

大陸5G商業產值驚人！5年內或帶動經濟產出35兆人民幣

台籍中小學教師登陸執教　陳雲英：紅利期「三到五年」

陸人大台灣代表黃志賢：搞「兩個中國」沒協商權利

陸「房地產稅」一年內要上線　法制委會主任劉俊臣：正在起草

陸修改個人稅法　栗戰書：8000萬人免繳所得稅

中美貿易戰一年　談判副代表王受文：已在重要問題取得實質性進展

「中國天眼」已發現55顆新脈衝星　攜手天馬望遠鏡聯合觀測

2018消費增速回落1.2％　陸商務部採「三大策略」促經濟

「人大台灣團」亮相　黃志賢批蘇貞昌「撈存在感」

「這群人」拋震撼彈：走出舒適圈！　宣布約滿…升格當老闆

哈登連40場飆25+　追平喬丹並列史上第4多

創造宜蘭好生活　植樹健走嘉年華活動

移動貨輪Vs停泊軍艦…寧陽艦左舷甲版塌陷　海軍：將求償

HVL／前國手簡佳慧任教練也在調整　內湖退景美拿第五

「450億股神」徐楓帥兒爆死會了！　大眼正妹女友遭起底

連珍羚柔道大獎賽封后　金牌挹注700分積分

古力娜扎穿白蕾絲洋裝像仙女　逛TORY BURCH快閃店假裝在度假

南下全力輔選！　盧秀燕大讚謝龍介：有情有義、會拚經濟的候選人

國民年金保險變革！擬開放領居留證外配、陸配納保

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

大陸熱門新聞

白富美「零用錢460萬」　媽媽..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

為買iPhone女大生賣卵險不..

床的世界、和成研發長照產品登陸

不冷嗎？捲髮妹買麥當勞只穿這樣

狗狗被壓地　惡男重拳狠揍到流鼻..

四大血型性格特徵大揭露

貧困資優生曬作息表　網友全跪了

教室嘿咻！女脫褲趴桌男抱緊搖晃

傳音成非洲手機王　華為都被打趴

遭貨車撞飛20公尺外　他一個動..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

王毅中外記者會　藏6個小細節

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

更多熱門

相關新聞

李克強：貫徹習五條、反對台獨

大陸十三屆全國人大二次會議5日正式開幕，國務院總理李克強在政府工作報告中，回顧2018年並展望2019年。其中，對台工作上，李克強表示要全面貫徹落實中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和九二共識，並堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑。

韓國瑜登陸　劉結一：歡迎他過來

外商投資法　港澳台適用安排不變

全國政協今開幕 汪洋將工作報告

陸外商投資法　是否納惠台成看點

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」

假失竊真詐保！惡男判1年半

男童破傷風住院57天　帳單2500萬元

好市多買2500牛菲力　媽拿去滷了

更多

最夯影音

更多

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面