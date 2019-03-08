「膠帶比基尼」火辣回歸時尚升級　網：想看撕下來是什麼表情

▲身上的幾何圖形是一片片人工貼上。（圖／翻攝自IG@blacktapeproject，下同）



國際中心／綜合報導

時尚品牌「黑膠帶計畫」（Black Tape Project）在2018年推出用膠帶黏出的泳裝，僅貼住幾個重要部位，火辣與前衛程度在當時引起一陣風潮。最近膠帶比基尼再度強勢回歸，今年樣式更加大膽、性感，用金屬色膠帶在模特兒亞莉克西絲．米紹（Alexis Michaud）身上拼貼出時尚服裝，有網友看了開玩笑說，「好想看膠帶撕下來時的表情」。

▲近乎全裸的設計，相當前衛、性感。



據《每日星報》報導，黑膠帶計畫是2018年在邁阿密游泳時裝周亮相後走紅，這次設計師阿爾瓦雷斯（Joel Alvarez）打造了不同風格，整體看起來更具時尚感。亞莉克西絲．米紹身上的膠帶比基尼採用高領、幾何圖案設計，手腕部分也纏繞上金屬膠帶，重點部位維持一貫的性感風格，只有一條延伸到胸口的碎片遮住，更能顯現出模特的完美身材。

▲這套膠帶比基尼還有金色的款式。



設計師之前有在Instagram上釋出花絮，真的是把膠帶慢慢剪裁成碎片，再一張張貼到模特兒身上，過程十分耗時且費工夫。這些金屬膠帶還有在官網上販售，價格大約24.99到44.99美金（約台幣772元到1389元）。

有網友認為，雖然膠帶泳裝看起來非常時髦，不過「撕下來的時候是什麼感覺？」「真好奇膠帶脫落時她們的表情」、「看起來很痛苦欸」。