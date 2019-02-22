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S10+ 7項優勢樂勝iPhone XS Max　3C達人：蘋果最大優勢是「信仰」

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▲▼iPhone XS Max &amp; Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲3C達人Tim哥認為，Galaxy S10+有七大優勢樂勝iPhone XS Max。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／美國舊金山報導

三星於台灣時間21日推出最新旗艦系列手機S10之後，引起了許多討論度，並且頻頻拿S10+頂規版與iPhone XS Max相比較；而3C達人Tim哥在分析兩者之後表示，Galaxy S10+有7項優勢贏iPhone XS Max，而iPhone能贏過S10+的部分，大概就是果粉們的信仰了。

快充
Tim哥指出，若是想要啟動iPhone XS Max的快速充電，那麼就一定只能使用Type-C轉Lightning的線材，但是Galaxy S10+只要接上充電線即可啟動快充功能；雖然S10+並沒有支援目前主流的QC 4.0快充，而是QC 2.0，但是仍能提供18W的充電速度。

反向無線充電
雖然Galaxy S10+與iPhone XS Max兩支手機都支援無線充電功能，但是S10+還額外擁有反向無線充電的能力；也就是說，只要有任何支援Qi規格的藍牙耳機、智慧手錶，甚至是手機，都可以利用S10+來充電。

錄影防手震
再來就是錄影防手震，S10+具有錄影防手震的功能但是iPhone XS Max並沒有；不過話雖如此，Tim哥認為，iPhone XS Max雖沒有防手震功能，但是在錄影時 iPhone XS Max的收音效果比S10+表現得好一些，因此在收音的部份是iPhone XS Max比較有優勢。

景深模式選擇
S10+在做景深人像時有四種模式可以選擇（背後純模糊、螺旋形模糊、放射狀模糊、背景灰階模糊），但是iPhone XS Max只有一種模糊方式。

拍攝建議
S10+相機可額外開啟「拍攝建議」功能，可以教使用者可以如何做出更好的構圖、拍出一張好的照片；但是這項功能iPhone XS Max並沒有搭載，因此iPhone使用者必須要憑實力去拍出一張好看的照片。

生物辨識
S10+此次多了超音波指紋解鎖功能，讓使用者在安全解鎖方式的選擇上更加豐富。

3.5mm耳機孔
iPhone自第七代手機開始，就不再搭載3.5mm耳機孔，聽音樂、充電都整合在Lightning接口上，讓許多消費者都曾抱怨過；而S10+仍保留了3.5mm的耳機孔，讓使用者可同時間充電與使用有線耳機。

不過，Tim哥認為蘋果手機仍有一定的市場優勢，那就是iPhone還是擁有一定的品牌力，蘋果果粉的品牌信仰仍是略贏三星。

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關鍵字：iPhone XS Max,Galaxy S10+

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