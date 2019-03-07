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4次相親失敗被趕出家門 90後小資女得了憂鬱症自殘！

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▲▼相親，交往，情侶，約會，吃飯，男朋友，女朋友。（圖／CFP）

相親壓力大，有人還因此得了憂鬱症！(示意圖／CFP)

大陸中心／綜合報導

緣分是一種很玄的東西。它要來時擋都擋不住。但緣分未到時，千般萬般強求也求不到！

湖北漢川市一名90後女子黃瑜，多次被父母安排相親都不成功。 後來家人惱火了，若不成功就不准她進家門。不堪相親壓力的黃瑜之後非但性格丕變，甚至有自殘傾向。她到醫院求診後才發覺自己得了憂鬱症。

25歲的黃瑜在當地一家銀行擔任客戶服務員。但自從農曆新年過後，同事都認為她像變了一個人似的，每天情緒低落、沉默不語。室友也發現她下班後都躲在房間裡足不出戶，有時更聽到她偷偷哭泣，行為異常。

難忍每晚失眠的黃瑜，周三(6日)自行到漢陽醫院求醫。該院的精神科主任袁梅表示，黃瑜為釋放情緒，咬傷了自己的左手腕，留下牙印。

經詢問得知，她的父母在過年時安排了4場相親，但她沒一個看得上。父母因此責罵她：「同齡人都成家了，怎麼就你眼光這麼高！」

她一氣之下拒絕了所有相親，跟家人一直處於冷戰狀態。黃瑜哭着說，平時上班已經夠累了，相親的壓力讓她更喘不過氣來，連家人的電話也不想接，只是沒想到神然會壓抑成病。

醫生診斷：黃瑜有輕微的憂鬱症傾向，需要心理輔導、配合藥物治療場才能緩解症狀。

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