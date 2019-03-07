關狗籠四肢變形！14歲女童吃餿水慘死　同地竟挖出「失蹤2年的哥哥」

▲克羅克夫婦及小兄妹倆合照。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

美國喬治亞州（State of Georgia）日前發生一起駭人聽聞的虐死事件，14歲少女瑪麗（Mary Crocker）長期遭家人虐打，不僅被迫吃餿掉發酸的食物，還被關在狗籠數個月，導致身體扭曲變形，不堪折磨慘死。警方去年12月接獲匿名舉報後，果真發現瑪麗被埋在家中後院，但可怕的是，她失蹤2年的哥哥也一併被挖出。

綜合外媒報導，這家人其實在2012、2016年就有不當管教紀錄，引起當地兒童福利單位注意，曾多次介入關切。之後，兄妹倆都是上到小學六年級就輟學，最後一次到校分別是在2014年1月及2018年。

家人對外宣稱兄妹倆在家自學，但2人卻先後在2016年11月、2018年失蹤。兒福單位及警方上門訪查時，一家人告訴調查人員，瑪莉改跟親生母親在南卡羅萊納州同住，但事實並非如此。直到命案曝光，警方才發現小兄妹的爸爸、繼母、舅舅、外婆及外婆男友等一家5口竟全部涉案。

▲涉嫌虐死的父親克羅克現年50歲。（圖／翻攝自警方臉書）

調查人員心痛表示，瑪麗不僅被長期關在狹小狗籠中，還連人帶籠被放在家門外的推車中，導致身體整個扭曲，連關節都呈現腫脹狀態；當時他們在少女父親的手機中找到照片，簡直難以置信。

根據警方調查，瑪麗在家中只要拒絕做家事、偷食物，就會慘遭毆打或餓肚子，就算偶爾有得吃，也是發酸發臭的食物。後來一家人發現瑪麗四肢變形，一度嘗試用封箱膠帶把她的手腳黏在樓梯上拉直「矯正」，但根本沒用。

▲克羅克2010年曾扮成聖誕老人，與三個孩子一同合照。（圖／翻攝自當事人臉書）

2018年10月瑪麗身亡，小小的身軀被埋在家中後院，而失蹤2年的哥哥艾爾文（Elwyn Crocker Jr）也在同地點被挖出。諷刺的是，50歲父親克羅克（Elwyn Crocker Sr）2010年曾扮演聖誕老人，並拍下一張全家福， 其中年幼的瑪麗坐在他右腿，艾爾文則在一旁露出靦腆笑容。

警方表示，小哥哥艾爾文顯然遭到虐待，但確切有誰涉案還要調查，目前還沒人因此被起訴。

至於照片中第三名男童則是兄妹倆腦性麻痺的弟弟，現年11歲，目前已被暫時安置在寄養中心。

▲33歲繼母Candice Crocker。（圖／翻攝自警方臉書，下同）

▲外婆男友Roy Prater。

▲50歲外祖母（繼母母親）Kim Wright。