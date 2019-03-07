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批韓國瑜「唬爛大王」外國學者遭起底　王鴻薇：蔡英文御用學者

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▲▼高雄愛河燈會金銀河，市長韓國瑜開幕。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長韓國瑜。（資料圖／高雄市政府）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018年九合一選舉帶起一波「韓流」熱潮，如今又被拱選總統，網路聲量居高不下。然而這股「韓流」，日前卻被加拿大兩岸議題學者寇謐將（J. Michael Cole）評為「對民主社會的威脅」，國民黨發言人王鴻薇看不下去，6日晚間起底寇謐將身分，是總統蔡英文的「御用學者」。

臉書粉絲專頁「蕪菁雜誌」將寇謐將的文章翻譯成中文。內容指出，韓國瑜、團隊、韓粉與部分媒體，有如得了說謊強迫症似的，拼命說一些自己也知道任何有腦的人一戳即破的大話，也早就知道說大話會被吐嘈，甚至根本預期說謊會被抓包，但這些都不重要，很多韓國瑜的奇思妙想如賽馬場、迪士尼等，打從一說出口就知道做不到，光天化日下，韓國瑜與韓粉說的每句話差不多都是在唬爛。

▲▼陳其邁。（圖／記者季相儒攝）

▲陳其邁去年被質疑在政見會上戴耳機，隨後於電視辯論會開始前拉耳朵證明清白。（圖／記者季相儒攝）

寇謐將舉例，第一，去年市長選舉辯論後惡名昭彰的「陳其邁耳機門」事件；第二，韓國瑜宣稱的魔力紅是「響應韓流」才來高雄開演唱會；第三，總統蔡英文「施壓」馬來西亞當局，才取消與韓國瑜會晤的行程；第四，種種有關拼經濟的誇口，例如在星國簽訂的「備忘錄」；第五，屏東燈會的巨大成功都是因為「韓讓南台灣成為世界重心」；第六，指控台灣駐星代表是東廠，在跟監韓國瑜。

寇謐將表示，連珠炮似的謊言，目的就是「把一個作秀狂、唬爛大王，打造成一個人氣爆棚、反權貴、不講政治的政治人物」、「不管他到哪裡，人人發大財，路邊賣香腸和臭豆腐的賺得盆滿缽滿，這都要感謝偉大的韓總，好像沒了韓總其他的政治人物就招不來這些餓鬼似的台灣民眾似的」。

▲▼2019愛河燈會金銀河大年初五盛大開幕，上千民眾到場來拿小提燈「鴻運豬」。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼2019愛河燈會金銀河盛大開幕，上千民眾到場來拿小提燈「鴻運豬」。（圖／ETtoday資料照）

▲▼2019愛河燈會金銀河大年初五盛大開幕，上千民眾到場來拿小提燈「鴻運豬」。（圖／記者宋德威攝，下同）

寇謐將認為，「韓流肆虐就像幫派械鬥一樣，廝殺起來只會更加深社會的撕裂。任何對韓國小丑魚的批評都是一種侮辱，是在攻擊廣大的韓粉民意，是在扯那些想要拼經濟的普通老百姓的後腿」；這些事情讓人感到萬分沮喪又不安，沮喪是因為當台灣政情需專業的人來掌舵時，偏偏韓流給政治專業主義賞了一巴掌；不安則是因為實體政治、傳統媒體、社群媒體與公民社會都被撕裂，這股撕裂加深純粹的惡鬥，此時台灣社會正迫切需要團結起來面對變局。

寇謐將這篇針對「韓流」的文章，在網路上引起熱烈討論。不過王鴻薇在6日晚間發文提到，「仔細看了一下，這位大學者把韓國瑜描述成『作秀狂、唬爛大王』、把韓流形容成『幫派械鬥』、把賣香腸和臭豆腐的台灣民眾說成『餓鬼』，看得我瞠目結舌，這樣子的寫法已經不是『評論』，而是『人身攻擊』，這作者到底是什麼樣的學者？找了一下作者的資料：『寇謐將，小英教育基金會《想想論壇》英文版主編』原來是御用學者啊？！

▼王鴻薇在臉書上起底寇謐將身分。（圖／翻攝自王鴻薇臉書粉專）

▲▼王鴻薇在臉書上起底寇謐將身分。（圖／翻攝自王鴻薇臉書粉專）

▼寇謐將是《想想論壇》英文版主編。（圖／翻攝自《想想論壇》）

▲▼寇謐將是《想想論壇》英文版主編。（圖／翻攝自《想想論壇》）

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關鍵字：王鴻薇,想想論壇,寇謐將,J. Michael Cole,蔡英文,韓國瑜

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