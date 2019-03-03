高雄警酒店擴大臨檢　爆乳妹淡定「滑手機、吃宵夜」

記者洪正達／高雄報導

全國各地近期常發生聚眾鬥毆事件，讓民眾相當擔憂，高雄新興分局為展現強烈執法決心，3日凌晨率領大隊人馬前往轄區4間酒店進行「無預警突檢」，除分局的警力外，還調動保大特勤、刑大等優勢警力進行臨檢，許多酒客與小姐見大批員警入內，卻顯得神色自若，不過警方臨檢後並無發現犯罪情形。警方表示，為維護治安，未來相同的臨檢勤務將會頻繁安排，以彰顯雄警捍衛治安的決心。

▲酒店小姐見警方臨檢「淡定」接招。（圖／記者洪正達攝，下同）

▲▼酒店小姐見大批警力上門，有些摀臉避免曝光，有些則自顧自的滑手機。

新興分局王春生表示，高雄街頭近期發生的鬥毆事件讓民眾心生恐慌，並質疑警方執法力度不足，未來警方對相關事件的處理態度將會越來越強硬，未來一碰到相關事件，現行犯一定會依法強勢逮捕，在場叫囂、助勢的民眾，將會依法帶回管束，涉及到傷害的部分，即便是雙方不提告，也會依涉《社會秩序維護法》第87條法辦，如果其中有人曾為組織幫派等背景，也會提報治平對象。

新興分局當晚攔檢勤務一共出動60多名警力，一到臨檢場所便兵分多路對小姐及酒客進行身分盤查，並將小姐聚集到休息室內，只見短時間聚集了許多短裙辣妹排排坐，且穿著暴露讓人不敢直視，不過盤查了4間酒店不但不見小姐慌亂，有些自顧自的滑手機、補妝、吃消夜，彷彿對這些突如其來的臨檢早就習以為常，雖整晚下來並無斬獲，但警方仍會不定期臨檢，希望能有效遏止鬥毆事件再度發生。

▲▼新興分局警方盤查轄區4間酒店，均無違法事件傳出。（圖／記者洪正達攝，下同）