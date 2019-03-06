反對Uber條款！　Uber拋「網約多元小客車」與小黃共存

▲Uber針對運管規範訴求召開記者會，會後uber台灣區總經理吳罡與出席uber司機一同呼口號。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

交通部上月21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」，內容限制與資訊平台合作的租賃業不得巡迴攬客、計費必須以1小時為起租時數等規定，引發小客車租賃業者不滿。Uber今（6）日上午召開記者會指出，新的規範將嚴重衝擊租賃車發展，不但威脅駕駛生計也影響乘客權益，呼籲交通部暫緩這項修正，並拋出「網約多元小客車」方案期盼達到多贏。

因應交通部的Uber條款，Uber今（6）日上午召開記者會，台灣區總經理吳罡與5名Uber司機出席，吳罡會中表示，Uber認同政府想要提升計程車產業的努力，但不應該是為了照顧一個族群，而犧牲同樣是運輸產業中另一個合法合規的駕駛族群與業者生計。吳罡疾呼，應該考慮一萬多名代僱駕駛及其家庭的生計，以及全台300萬名使用者的權益，暫緩103條之1的修正。

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▲Uber司機分享心聲，憂心運管規範影響生計，右為uber台灣區總經理吳罡 。（圖／記者湯興漢攝）

吳罡指出，兩年前Uber為了符合台灣法規，積極配合政府的要求，依照交通部指示一家一家的與小客車租賃業者談合作，也落實納稅、納保、納管的基本原則。103條之1一旦通過，除了各方面傷害也會推翻Uber在台灣合法的營運模式，然而隨著科技進步，數位化轉型、法規升級更加重要。

Uber指出，為找到多贏的解決方案，「網約多元小客車」方案是可以研擬的方向，讓消費者都可以透過 app 叫計程車或是租賃車，Uber表示，認為這個方向可以讓計程車、租賃車業者和駕駛都可以用科技、而乘客也有選擇的多贏局面。

▲Uber台灣區總經理吳罡呼籲暫緩103條之一。（圖／記者湯興漢攝）

交通部預告的「汽車運輸業管理規則第103條之1」，目標把提供運輸服務的小客車租賃業全面納管，並落實與計程車分業管理，所以對「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」進行明確規範，內容包含：

一、不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；

二、造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核；

三、平臺應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；

四、以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數。但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施之；

五、車輛應黏貼專用標識。

交通部路政司表示，目前法案尚在預告期間並非已經定案準備實施，但也期盼業者要提出更具體的對案，如網約多元小客車方案詳細內容，才有助於相關討論。