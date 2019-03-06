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外孫女「非親生也未收養」 　阿嬤爭千萬房產卻敗訴

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▲▼法官，法院，判決，宣判，法庭，無罪推定。（圖／視覺中國）

▲桃園陳姓婦人與外孫女爭千萬房產，兩人間無血緣、收養關係，法院最後判由外孫女繼承房產。（示意圖／視覺中國）

地方中心／桃園報導

桃園陳姓婦人的女兒5年前過世，千萬房產由「外孫女」繼承，陳婦向法院提出外孫女並非她女兒親生、也未收養，女兒和外孫女並無存在親子關係，主張外孫女沒有繼承房產權利，應由她繼承；法官認為，陳婦在已知外孫女「侵害繼承權」情況下，卻未在2年內提出回復繼承權，判遺產全由外孫女獲得。

根據《聯合報》報導，陳婦女兒過世後，因只有一名女兒，千萬房產由外孫女單獨繼承，她卻指出外孫女非親生也未收養，主張外孫女無繼承權，改由她繼承。法院審理期間，陳婦的外甥女作證，表示沒見過陳婦的女兒懷孕，曾陪同到婦產科抱回女嬰扶養，而陳婦和外孫女驗DNA也證實無血緣關係，法院判定親子關係尚未存在。

陳婦外孫女表示，母親從小撫養她長大，雖不是親生也應成立收養關係，且當時母親過世，外婆卻請地政士辦理繼承到她名下，有贈與之意，且顯然當時就曉得她「侵害繼承權」，但陳婦女兒離世至今已4年，卻超過2年才提出請求權，主張房產應塗銷登記，遺產全歸她。

桃園地院審理後，雖確認祖孫並無血緣關係，也未向法院聲請收養，然而至地政士辦理登記已侵害外婆的繼承權，且當時陳婦協助外孫女辦理繼承權，很顯然知道外孫女侵害她的繼承權，卻未在2年內請求回復繼承權，判陳婦敗訴。

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關鍵字：遺產,房產,外孫女,外婆

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