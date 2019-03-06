加拿大農企油菜籽被禁　陸外交部：多次驗出「危險有害生物」

▲加拿大是全球最大菜籽油生產國。（圖／視覺中國，下同。）



大陸中心／綜合報導

加拿大穀物加工廠商「李察遜國際公司」（Richardson International Ltd）5日指出，中國大陸已禁止進口該公司的油菜籽。大陸外交部6日對此表示，會取消進口資格，是因為海關多次在加拿大的油菜籽中驗出危險性的有害生物，且其中一家企業的檢疫問題特別嚴重。

大陸海關總署1日在網站公佈最新的進口許可名單，李察遜國際公司的出口資格在其中被取消。取消的消息傳出後，加拿大外交部長方慧蘭 （Chrystia Freeland）表示，中國大陸海關總署取消一家加拿大企業對華出口油菜籽的資格令人擔憂，還指出，「不相信這件事有任何科學依據。」

對此，大陸外交部發言人陸慷表示，政府的上述決定有根有據，經瞭解，海關近期多次在從加拿大進口的油菜籽中檢出危險性有害生物，其中一家企業出口的油菜籽檢疫問題尤為嚴重。

陸慷強調，海關根據法律法規和國際慣例作出暫停進口的決定，這完全合理、合情、合法，「加拿大作為全球最大的油菜籽生產國，最大的油菜籽、菜籽油出口國，相信也一定明白有害生物一旦傳入，將對農業生產和生態安全構成嚴重威脅的道理。同其他國家一樣，中國政府需要保障國民的健康安全。」

據加拿大統計局統計，中國大陸是加拿大油菜籽產品第二大出口市場，加拿大每年對中國大陸油菜產品出口約27.24億加元（約新台幣630.55億元），佔加拿大全部出口的26.55%。加拿大油菜產業每年為加拿大經濟創造267億加元的產值、25萬就業崗位和112億加元的工資。

▼中國大陸外交部發言人陸慷。