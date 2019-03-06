地表剩最後一間百視達！　「全盛時期9000家」如今倒光光

▲百視達剩奧勒岡州本德（Bend）最後一間。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國連鎖影視出租店「百視達」（Blockbuster）曾風靡全球，全盛時期海內外共有9000多家分店，規模相當驚人，但近幾年卻以極快的速度走下坡，全世界僅剩下一家位於美國的店面，呈現要「滅絕」的狀態。

I just want one last Blockbuster night. pic.twitter.com/nRrBANKAkp — Alan Johnson (@TheAlanJohnson) 2019年3月1日

據Vice報導，地表僅存的2家百視達，一家位於美國，一家則是在澳洲，不過，澳洲珀斯（Perth）的莫雷（Morley）分店宣布本(3)月底要熄燈，結束10年的經營，這代表美國俄勒岡州中部本德（Bend）的分店將成為全球唯一的倖存者。

澳洲分店的老闆琳恩（Lyn Borszeky）表示，「我們知道這遲早會發生」，生意已經低靡了很長一段時間，如今終於要結束這長期抗戰。她指出，現在有很多平台可以觀看電影和電視劇，包括Netflix和Stan等等，顧客觀看影視的習慣改變是促成百視達沒落的主因。

琳恩表示，她無法確定美國最後一間百視達還能營運多久，但是「我覺得他們無法撐太久，因為他們也是在掙扎。」

美國分店自4月開始，就成為全世界最後一間百視達，不少觀光客最近紛紛到場拍照打卡，大多是購買百視達T恤、磁鐵等等周邊商品做紀念，反而很少人真的是去租電影來看。