地表剩最後一間百視達！　「全盛時期9000家」如今倒光光

▲百視達剩奧勒岡州本德(Bend)最後一間。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國連鎖影視出租店「百視達」(Blockbuster)曾風靡全球,全盛時期海內外共有9000多家分店,規模相當驚人,但近幾年卻以極快的速度走下坡,全世界僅剩下一家位於美國的店面,呈現要「滅絕」的狀態。

I just want one last Blockbuster night. pic.twitter.com/nRrBANKAkp

據Vice報導,地表僅存的2家百視達,一家位於美國,一家則是在澳洲,不過,澳洲珀斯(Perth)的莫雷(Morley)分店宣布本(3)月底要熄燈,結束10年的經營,這代表美國俄勒岡州中部本德(Bend)的分店將成為全球唯一的倖存者。

澳洲分店的老闆琳恩(Lyn Borszeky)表示,「我們知道這遲早會發生」,生意已經低靡了很長一段時間,如今終於要結束這長期抗戰。她指出,現在有很多平台可以觀看電影和電視劇,包括Netflix和Stan等等,顧客觀看影視的習慣改變是促成百視達沒落的主因。

琳恩表示,她無法確定美國最後一間百視達還能營運多久,但是「我覺得他們無法撐太久,因為他們也是在掙扎。」

美國分店自4月開始,就成為全世界最後一間百視達,不少觀光客最近紛紛到場拍照打卡,大多是購買百視達T恤、磁鐵等等周邊商品做紀念,反而很少人真的是去租電影來看。

Target now has a Blockbuster Video shirt. Did you ever think you’d see the day where Target sold Blockbuster merch? pic.twitter.com/2EQJmHfenp