快訊／中油烏龍漲價！「桶裝瓦斯」每公斤多漲0.2元　民眾可退費

▲中油烏龍漲價！「桶裝瓦斯」每公斤多漲0.2元，民眾可辦理退費。（資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣中油3月1日才發佈公告表示，國內桶裝瓦斯每公斤調漲2.1元，結果他們4日又宣佈，「應該是每公斤1.9元才對」，對比之前誤差了0.2元；車用液化石油氣也從1.1元改成1元。對此，中油坦承是作業人員疏失，除了對社會大眾道歉，「烏龍價差」也能辦理退費，追溯至3月2日0時起生效。

中油4日在官方網站發佈公告表示，自5日凌晨零時起，3月國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤從原調漲2.1元，改為調漲1.9元；車用液化石油氣也從每公升調漲1.1元，改為調漲1.0 元，並追溯至3月2日零時起生效。

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中油坦承是有作業人員疏失，誤植了國際液化石油氣合約價，「原本應為505美元／噸，輸入成510美元／噸！」因此依調價機制計算，液化石油氣類產品價格每公斤多調漲0.2元，車用液化石油氣每公升多調漲0.1元。

消費者在3月2日～4日期間多負擔的金額可辦理退費，一般家庭用戶若在上述期間購買桶裝瓦斯，中油將請經銷商協助循經銷體系，由瓦斯行退還超收金額。至於加氣站，請加氣車主於3個月內（6月4日前）憑發票或加氣憑證至原加氣站退還超收金額，或折抵下次氣款。若向中油直接購氣的工業用戶，可至中油退款，或留作下次購氣時扣抵。

中油表示，已經檢討流程疏失並立即改善，此次造成社會大眾不便深感抱歉，並將以保障消費者權益為優先考量。