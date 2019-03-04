學甲小麥產業文化節9日登場　小麥麵包及麵條吃免驚

▲台南學甲區農會理事長曾啟旺、常務監事陳敏男、總幹事李曉軍及市府農輔科長郭德偉等人，呼籲全國民眾一起來參加小麥節活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

繼台南市學甲蜀葵花熱鬧登場後，2019學甲小麥產業文化節活動，3月4日也宣布將在9日隆重登場，學甲區農會理事長曾啟旺、常務監事陳敏男、總幹事李曉軍及市府農業局農輔科長郭德偉，共同呼籲全國民眾一起來參加小麥節活動，當天中午還特別準備小麥麵包及麵條各2500份，讓遊客吃免驚！

農輔科長郭德偉表示，學甲是全國兩大小麥種植區，今年總種植面積達到188多公頃，種植域分佈新達、光華、宅港、平和、三慶等5個里，一部份在光華里蜀葵花田旁邊，遊客可以來觀賞蜀葵花，順道參觀小麥田，享受不一樣的遊程。

理事長曾啟旺、常務監事陳敏男說，學甲地處鹽分地帶，土壤環境適合種植小麥，先天條件良好，今年小麥種植大專業農有郭炳洪、李三陽、李智豪、劉清南等4位，小麥栽種的品種「台中選二號」是由臺中農業改良場育成品種為非基因改造小麥，農友小麥收成後自行送驗農藥殘留檢驗，在原物料供應源頭做好把關，讓消費者食用更安心，主要為契作供應金門酒廠、喜願行及國內麵粉加工廠。

總幹事李曉軍說，2019年學甲小麥產業文化節活動暨農特產品展售會，3月9、10日在學甲區光華里小麥田開幕，現場有「喜願行」、「聯華實業」及「台灣主婦聯盟」贊助提供現烤本土小麥麵包、麵條及學甲區農會家政班製作小麥雜糧米香及小麥、黑豆醋等相關美食品嚐活動，並有小麥達人現場解說小麥栽培管理，以及陶藝彩繪小麥筆筒DIY製作、小麥黏土飾品DIY製作。

李曉軍強調，小麥節結合學甲著名的蜀葵花，十分吸睛深深吸引民眾目光，尤其，小麥成熟後變成金黃色的麥田，大片黃金麥浪隨風搖曳的風姿，陶醉於麥田的浪漫情境，歡迎民眾親臨體驗，一同來賞麥吃麥，認識學甲，一起來帶動學甲在地產業休閒觀光經濟產業。