　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

體現國軍守護家園價值　慈航天使施坤吾致力救護工作

請按讚支持ETtoday新聞雲

慈航天使施坤吾致力救護工作　體現國軍守護家園核心價值

軍聞社／記者林澤廷嘉義電

榮獲民國107年全國好人好事代表「八德獎」的空軍救護隊施坤吾士官長，在單位內擔任航空救護士的職務，隨時待命前往臺灣本島周邊山區及海域執勤，工作量繁重且具危險性，儘管如此，他仍秉持著空軍救護隊的理念，聞聲救苦，戮力執行各項救援任務。

在空軍救護隊執勤的施坤吾士官長，主要的任務為臺灣本島山難及海難的搜救，包含從嘉義到臺北、嘉義到臺東的沿海偵巡任務，以及點對點、離外島的傷患後送，救援範圍廣且機動性高，因此，空軍救護隊為國內目前相當重要的救援能量。

慈航天使施坤吾致力救護工作　體現國軍守護家園核心價值

為了讓執勤的隊員在緊急情況中處置得宜，平時訓練顯得格外重要，空軍救護隊人員訓練主要分成救護及救援兩個部分，救護方面人員需具備EMT（緊急救護技術員）的資格，救援則主要為吊具的操作，用途區分為山上及海上兩個方面，舉凡吊籃、吊圈、救生單架、導引繩、森林穿越器以及禦寒包等，搭配在飛行任務中運用，提升救援效率。

最令施坤吾士官長印象深刻的，是幾年前在澎湖外海海研五號研究船觸礁的救援行動，當時船上的研究員落海在海中載浮載沉，他接到搜救命令後第一時間就前往進行救援，儘管夜間因天色昏暗增加救援任務的難度，他仍然秉持著不放棄任何希望的念頭，努力執行救援工作，完成救援任務。

如今，為了讓自己的救援及救護技術更精進，施士官長也擔任嘉義縣消防局的鳳凰志工，不僅提升本職學能，也利用自己在軍中所學回饋社會，將慈航天使的能力發揮到極致，堪為軍中袍澤的表率，更以具體行動打造國軍優質形象，體現國軍守護家園的核心價值。

慈航天使施坤吾致力救護工作　體現國軍守護家園核心價值

ET快訊
桃園拉拉被追咬「腸子流出」等主人　送醫掃到晶片卻回不了家
快訊／中油烏龍漲價！「桶裝瓦斯」每公斤多漲0.2元　可辦理退
中山高傳女子墜落！8秒影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」
洗麥當勞可樂杯突炸裂！「右手爆血」送醫　底部「使用說明書」曝
快訊／國1驚傳女子墜落！ 駕駛一看嚇壞　急打方向盤閃避

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

印巴空戰梟龍獲「首殺」　側後方發射霹靂-5擊落米格-21

梟龍打米格-21「沒太大意思」　局座：不算一個經典戰例

巴基斯坦疑用梟龍擊落2架印度戰機　國際訂單可望暴增

爸爸保健康　營養師：攝取蕃茄茄紅素可提高精子活動力

洛馬宣傳片直擊印度心房　推銷F-21模擬擊落中國殲-10

殲-10B實際戰力首度公開　1架對抗4架蘇-27取4：0戰績

火箭軍官微上線秀震撼一發　公布台海危機東風-15發射照

梟龍還沒完成首殺？　印度被俘飛官：我被F-16擊落

梟龍總師和殲-20同一人　楊偉接手研製到首飛只花23個月

5年擴編到1.5萬人　五角大廈：太空軍會成為第六軍種

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

Apple錄完道歉「乃哥應該很想殺我」　《天才》認了：這集等於平常做3集

肉食男女注意！高雄鼓山壽喜燒 爆量肉片尬上超澎湃「八鮮拼盤」

梟龍還沒完成首殺？　印度被俘飛官：我被F-16擊落

梟龍總師和殲-20同一人　楊偉接手研製到首飛只花23個月

5年擴編到1.5萬人　五角大廈：太空軍會成為第六軍種

體現國軍守護家園價值　慈航天使施坤吾致力救護工作

歷經88水災　空軍慈航天使用救護專長回饋社會

印度砸30億美元租第3艘俄核潛艦 　防中國海軍威嚇

巴基斯坦有北京當靠山！　印度擁1兆國防預算　仍用「飛行棺材」對抗JF-17

小英盼台日共享解放軍情報　《環時》：日方回應「不考慮」

除役的隱形戰機F-117「現身死亡谷」！傳2017年秘密轟炸伊拉克

印度和巴基斯坦大打「F-16」口水戰　美國要查是否違反使用協議

超凶比特犬狂追猛吠踼鐵板　驚恐男直接拿獵槍開轟「牠癱了」

日NHK看「外交官蘇啟誠之死」！家屬最新回應曝光：歷史將還公平判斷

兒子頭破血流不送醫！　老公說「男生不用長太帥」李愛綺傻眼

228剛過...連3名店將熄燈！台北金流量失衡醞釀鬼城效應

排隊時間長+單價高　北京故宮角樓餐廳「停止供應火鍋」

鈕承澤爆回歸《跑馬》續拍　換掉「一半以上工作人員」

梟龍還沒完成首殺？　印度被俘飛官：我被F-16擊落

經營9年！潘瑋柏、李晨潮牌名稱被批「低俗」　法院判決：商標無效

太陽能模組廠生產效能突破　元晶2月營收3.96億創9個月新高

貿協連結新南向　促成馬來西亞檳城機器廠商會簽署合作備忘錄

粉衣妹學瑜珈教練在背後頂！　男友怒提分手：屁股翹這麼高想幹嘛

軍武熱門新聞

梟龍首殺？印度被俘飛官：我被F..

印度上兆軍備　不敵北京助巴國

傳2017年秘密炸伊拉克！F-..

楊偉接梟龍研製到首飛只花23個..

印度砸30億美元租第3艘俄核潛..

《環時》：日方「不考慮」台日安..

5年擴編到1.5萬人　美：太空..

F-21戰機亮相印度航空展

土耳其開除300名F-16飛官

慈航天使體現國軍守護家園價值

幻象2000轟炸巴國　印度爽翻..

美軍很快將擁有「潛艦母艦」

重型火箭「2030年首飛」！陸..

印巴大打「F-16」口水戰　美..

更多熱門

相關新聞

空軍慈航天使用救護專長回饋社會

「小時候家境並不富裕，記憶中，在求學階段有時候需要靠親戚朋友給付學雜費」，從小家境不是很好的空軍救護隊施坤吾士官長，父母親常教導他若可以一定要竭盡所能回饋社會，發揮人溺己溺的精神，因此年幼時，樂於助人的觀念便在他心中逐漸發芽。

俄媒：台灣就像美國軍艦的垃圾場

國軍智能販賣機逾20種無現金支付

國防部強調「國軍愛國沒有期限」

大漠特遣隊40周年空官軍史館特展

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

她有3傷腎症狀　醫生：鐵定洗腎

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童苦撐9個月亡

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

三花浪口鼻被削掉「上顎全沒了」

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

徐錦江演謝遜「全程自己翻白眼」

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

情侶「房租沒繳」突消失！房東開門嚇傻

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

寶可夢卡匣被酸「好爛」　男童淚：都我寶貝

磁場合＝有錢賺！12生肖「貴人方位」曝

最美燈會安可場！6主題燈永留大鵬灣

世界最高滴水觀音像　轟一聲變殘垣

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面