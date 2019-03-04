體現國軍守護家園價值　慈航天使施坤吾致力救護工作

軍聞社／記者林澤廷嘉義電

榮獲民國107年全國好人好事代表「八德獎」的空軍救護隊施坤吾士官長，在單位內擔任航空救護士的職務，隨時待命前往臺灣本島周邊山區及海域執勤，工作量繁重且具危險性，儘管如此，他仍秉持著空軍救護隊的理念，聞聲救苦，戮力執行各項救援任務。

在空軍救護隊執勤的施坤吾士官長，主要的任務為臺灣本島山難及海難的搜救，包含從嘉義到臺北、嘉義到臺東的沿海偵巡任務，以及點對點、離外島的傷患後送，救援範圍廣且機動性高，因此，空軍救護隊為國內目前相當重要的救援能量。

為了讓執勤的隊員在緊急情況中處置得宜，平時訓練顯得格外重要，空軍救護隊人員訓練主要分成救護及救援兩個部分，救護方面人員需具備EMT（緊急救護技術員）的資格，救援則主要為吊具的操作，用途區分為山上及海上兩個方面，舉凡吊籃、吊圈、救生單架、導引繩、森林穿越器以及禦寒包等，搭配在飛行任務中運用，提升救援效率。

最令施坤吾士官長印象深刻的，是幾年前在澎湖外海海研五號研究船觸礁的救援行動，當時船上的研究員落海在海中載浮載沉，他接到搜救命令後第一時間就前往進行救援，儘管夜間因天色昏暗增加救援任務的難度，他仍然秉持著不放棄任何希望的念頭，努力執行救援工作，完成救援任務。

如今，為了讓自己的救援及救護技術更精進，施士官長也擔任嘉義縣消防局的鳳凰志工，不僅提升本職學能，也利用自己在軍中所學回饋社會，將慈航天使的能力發揮到極致，堪為軍中袍澤的表率，更以具體行動打造國軍優質形象，體現國軍守護家園的核心價值。