歷經88水災　空軍慈航天使用救護專長回饋社會

軍聞社／記者林澤廷專訪

「小時候家境並不富裕，記憶中，在求學階段有時候需要靠親戚朋友給付學雜費」，從小家境不是很好的空軍救護隊施坤吾士官長，父母親常教導他若可以一定要竭盡所能回饋社會，發揮人溺己溺的精神，因此年幼時，樂於助人的觀念便在他心中逐漸發芽。

深受父母親品格教育的影響，加上服役期間常在報章媒體接收一些慈航天使執行救援任務的訊息，因此他當時毅然決然的考取了航空救護士一職，並在軍中期間陸續獲得中級救護技術員（EMT-2）、開放水域潛水及國軍重大災害搶救班等證照，提升個人本職學能。

施坤吾士官長指出，他在陸續獲得這些證照之後，從民國96年隨直升機執勤迄今，歷經88水災、阿里山小火車翻覆、高山及海上救助、離島傷患後送等任務，他也繼續秉持著空軍救護隊的理念，聞聲救苦，因為「哪裡有災難，就有海鷗慈航天使的存在」。

此外，為讓自己的救護技能學以致用，增加更多實務經驗，施坤吾士官長表示，他在民國98年時爭取加入嘉義縣消防局鳳凰志工，並實際參與救護執勤及CPR宣導等工作，自己也因為熱愛游泳、腳踏車、跑步等戶外活動，考取紅十字會急救員證照並陸續接受水上救生員及水上救生教練等課程，讓自己能在多方領域上充實自我並幫助別人。

當選中華民國107年全國好人好事代表「八德獎」的施坤吾士官長認為，在執行救援任務的時候，只要存在著將心比心，接觸病人的時候視病猶親，把他們看成是自己的家人的時候，很多事情都可以做到最好，進而發揮慈航天使的最大能量。