華為Mate 20 X推5G版本　正面對戰三星S10

▲ 華為Mate 20 X推出5G版本。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

華為才在巴塞羅那舉行的MWC 2019大會上，發表了旗下首款摺疊螢幕手機Mate X，同時也證實這款手機將是華為首款5G手機。如今又有消息透露，華為第二款5G手機將會是Mate 20 X。

據《新浪科技》報導，華為方面的消息稱，之後將會推出5G版本的華為Mate 20 X ，將直接挑戰三星S10等5G手機。

目前4G版本的華為Mate 20 X採用了7.2吋水滴螢幕，處理器採用的是華為自家麒麟980晶片，內存採用6GB+128GB配置。另外Mate 20 X搭載5000mAh大電池，並採用石墨烯散熱技術，專門針對遊戲玩家而來。而華為Mate 20 X 5G版應該是在此基礎上，額外放入Balong 5000 5G 基帶晶片以實現5G上網功能。

不過，目前華為方面並未透露更多關於5G 版本Mate 20 X的細節，因此暫時還無法確認這款新機是否將維持Mate 20 X的設計，推出時間及價位也尚未明朗。而支援5G+4G雙卡雙待的華為摺疊手機Mate X ，定價為2299歐元（約8萬元台幣），預計會在今年6月份左右上市。

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