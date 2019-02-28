陸網熱搜榜花23萬就可上前3名　廠商：經紀人、粉絲都是大客戶

▲微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

社群網站「買榜」傳聞流出已久，現在連價目表都曝光，只需要花5萬元人民幣，也就是大約23萬台幣，就可將自己喜愛的明星推上熱搜榜上前三名。「刷榜」店家表示，「除了部分明星經紀人會找到我們外，很多客戶都是明星的粉絲。為了自己喜歡的偶像，一些粉絲團會採取眾籌（集資）的方式幫藝人刷數據」。

微博總用戶量大約3億人，但有個明星PO了一條貼文，沒過多久就獲得了一億次以上的轉發，相當於每3名微博用戶中就有1人轉發，這樣的數據在大陸社群媒體中引發討論。

根據《央視》報導，目前粉絲「花錢買榜」在業界已成為常態，甚至有粉絲直言「五分之三的數據都是買來的」。且除了微博熱搜，抖音、QQ音樂、蝦米音樂等平台上也都有刷流量的現象。這些提供「買榜」服務的人，就被稱為「刷手」。

有多年追星經歷的lemon表示，為偶像花錢打榜、買數據的行為在流量明星的粉絲群中最為普遍；「流量明星需要投票的東西特別多，一般這些明星的粉絲們也很清楚自己粉的就是流量明星，是靠錢和熱度砸上去的，流量數據對偶像來講非常重要，所以多數粉絲也不會拒絕掏錢」。且不少粉絲認為，為​​偶像花錢是很正常的事。

▲▼記者與「刷手」的對話紀錄。（圖／央視）

談到「買榜」價碼，微博熱搜「刷手」周周表示，「即時熱搜榜，前三名5萬，前五名4.5萬，前10名4萬，前20名3.5萬，前30名3萬，前50名2萬；會依照『在榜期間』的最高排名收費，沒上榜的話全額退還」。

▲微博帳號「旅行手冊」。（圖／翻攝自微博）

從周周提供的「微博基本業務價格表」顯示，「刷手」業務分為微博粉絲業務、微博轉發評論讚業務和微博實時熱搜榜三大類，三份表格共含有292個微博賬號。在「眾多刷轉發」的帳號中，粉絲數量最多的為「旅行手冊」，擁有381萬粉絲，價位按服務類型在1700元到2600元不等。想要百萬帳號轉發一條PO文，代價看起來並不高。

▲周周提供的「微博基本業務價格表」。（圖／央視）

針對「怎麼刷榜」，周周並沒有正面回應，只說「我們有自己的後台，你要刷誰的，關鍵詞給我就好」，沒透露更多訊息。另一位「刷手」小王則解釋，「在後台將微博帳號導入到軟體之中，電腦就可以輪迴搜索關鍵詞添加熱度」，不過「現在刷手手中的號基本上都是前幾年存的，沒有經過實名認證」，現在新辦帳號認證增加，較容易顯示異常。

小王說，「除了部分明星經紀人會找到我們外，很多客戶都是明星的粉絲。為了自己喜歡的偶像，一些粉絲團會採取眾籌（集資）的方式幫藝人刷數據」。