中尉用腳挪動內務　士兵怒揮拳挨告辯：我有病！

▲士兵不滿長官用腳挪動內務，竟失控揮拳。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

地方中心／台東報導

台東一名邵姓士兵因不滿蔡姓中尉執行內務檢查時，用腳移動騎臉盆，竟情緒失控，動手毆打蔡男，導致對方全身多處擦挫傷，直到其它安檢所人員制止才停止毆打，而邵男以下犯上的暴行事後也遭到蔡男提告。法院審理時，邵男辯稱自己有類思覺失調性症才會失控動粗，但法官不聽信其說法，最後將他依陸海空軍刑法對長官施強暴罪，判處1年2月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，邵男在海巡署東部巡防局第一三總隊大武安檢所服兵役，2018年4月23日上午10時負責勤務執行及生活管理的蔡男見到其床下雜物凌亂，遂要求對方整理，並放置在地上臉盆內，隨後用腳將邵男的臉盆移靠近其物品。不料此舉引發邵男大怒，開始揮拳毆打蔡男臉部，導致他左手挫傷、口腔內膜裂傷等。

法官審理時，邵男辯稱自己患有類思覺失調症，才會失控動手。法官事後認為，邵男身為軍人，理當重法守紀，卻因為長官要求其整理內務時，用腳挪動物品就動手打人，實在有失部隊長官的威信，且對軍隊紀律及倫常產生不良影響，認為他法紀觀念淡薄。

另外，事發當下並無事證能證明邵男患病，但考量他事後與對方和解，因此決定給予他改過自新的機會，將他依陸海空軍刑法對長官施強暴罪，判處1年2月徒刑，緩刑3年。

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