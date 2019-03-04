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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

睽違12年！聯合國豁免制裁　南北韓最快4月辦離散家屬視訊活動

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▲▼89名韓方離散家屬在朝鮮金剛山與親人團聚。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 89名南韓方離散家屬在北韓金剛山與親人團聚。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南北韓關係自2018年4月的「文金會」以後漸趨緩和，8月也舉辦第21屆離散家屬團聚活動，讓因韓戰而離散60多年的家屬重新聚首，場面相當感人，卻也十分感傷，因為這很可能是他們此生最後一次相見。但南韓政府人士4日透露，聯合國安全理事會上周決定豁免限制離散家屬視訊通話設備進入北韓。

《韓聯社》報導，安理會此一決定代表，一旦南北韓敲定時程，視訊電話所需的纜線等設備就能順利引進北韓。預測指出，相關設備經過翻修後，南韓將與北韓展開磋商，著手籌辦離散家屬視訊事宜。但由於挑選名單、確認其家屬生死等過程至少須花費1個月，最快也得等到4月才能進行視訊。

據悉，視訊通話活動主要對象為高齡或行動不便者，透過通信網路連接分別位於首爾及平壤的團聚室，於2005年首度舉辦，截至目前為止共舉行7次。自2007年最近一次的活動至今，設備已經停用10年，需經過修繕才能使用。

1日是1919年朝鮮半島日治時期的獨立運動「三一運動」100周年，南韓舉行大規模紀念儀式，總統文在寅致詞時表示，政府正努力實現讓南韓居民前往北韓旅遊、離散家屬及離家者返鄉等。另一名政府人士則表示，在越南「川金二會」未達任何協議的狀況下，南韓將就不違反安理會制裁的領域，加強與北韓交流，持續推進南北關係發展。

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關鍵字：南北韓,離散家屬,韓戰,探親,日韓要聞

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