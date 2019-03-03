華聞快遞／31省份2018年GDP出爐　18地增速跑贏全大陸

▲大陸31省份2018年GDP出爐。（圖／CFP）

《北京》31省份2018年GDP出爐 18地增速跑贏全大陸

大陸國家統計局近日公佈了31省份2018年GDP數據，從GDP總量來看，多地GDP邁上新台階，位居榜首的廣東GDP逼近10兆元人民幣；從GDP增速來看，18個省份GDP增速超過全大陸水準，西部地區依然搶眼，這18個省份分別為，貴州、西藏、雲南、江西、福建、陝西、安徽、四川、湖北、湖南、河南、青海、浙江、寧夏、廣東、廣西、山西、江蘇。（中新社）

《上海》全市開始1個月垃圾分類大整治

上海市城管執法局近日組織了2019年首次生活垃圾分類集中執法行動，據了解，2018年以來至2019年2月底，全市共展開各類生活垃圾分類執法檢查4800多次，共依法開出各類生活垃圾分類罰單672張。（新聞晨報）

《江蘇》江蘇建設項目環評審批提速 環評報告書審批時限減半

江蘇省生態環境廳近日下發《關於進一步做好建設項目環評審批工作的通知》，要求在建設項目環評審批過程中，進一步減環節、減材料、減時限，大力推進數據互通共享，在確保審批質量的前提下，環評報告書審批時限由法定60個工作日減至30個工作日，將大大提速項目環評審批環節。（新華社）

《浙江》非洲掀起「浙江熱」 浙企對非投資31億美元

浙江對非經貿合作交流會指出，截至2018年底，在非洲的浙江人約2萬人，浙江企業在非投資總額31億美元，非洲儼然掀起一股「浙江熱」。據了解，浙江是參與「一帶一路」建設的排頭兵，對非經貿合作起步早、基礎穩、措施實、成效好。（人民網）

▼非洲掀起一股「浙江熱」，烏干達大使會上講話。（圖／人民日報）



《天津》春節後天津二手房交易量 較2018年同期增六成

天津市住房城鄉建設委指出，春節後兩週，天津市房屋交易量同比大幅增加，其中，新房成交約30萬平方公尺，較2018年同期增加約48%，二手房成交約29萬平方公尺，較2018年同期增加約60%。（天津日報）

《內蒙》內蒙古推10項政策 促進擴大就業

內蒙古自治區政府在新聞發布會上指出，內蒙古推出《內蒙古自治區人民政府關於做好當前和今後一個時期促進就業工作的實施意見》，通過10項政策進一步促進擴大就業。在三個方面重點實施，分別為「支持企業穩定就業崗位」、「加大創業擔保貸款貼息」、「就業培訓」。（內蒙古日報）

《遼寧》遼寧省2019年多措並舉推進 企業提檔升級

遼寧省工信系統「重實幹、強執行、抓落實」專項行動動員大會上指出，2019年遼寧省將圍繞上述三大重點任務展開工作，努力實現規上工業增加值增長8%，確保完成小升規工業企業達千戶、規升巨工業企業達百戶，讓更多符合高質量發展要求的大項目盡快落地、投產。（遼寧日報）

《浙江》寧波水稻育種再創佳績 5年育成35個水稻新品種

寧波水稻育種創新團隊二期交出亮麗成績，過去5年育成新品種35個，其中國家審定3個，獲得新品種保護權11個；累計推廣種植面積2937萬畝，增產稻穀19.42億公斤，創造社會經濟效益58.27億元人民幣。另外，在2月28日寧波市科技局組織的重大項目驗收會上，水稻育種創新團隊項目也順利通過驗收。（寧波日報）

▼寧波5年育成35個水稻新品種。（圖／CFP）

