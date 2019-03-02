立人僅1生！北市這2所私立高中停招　今年6月後沒人

▲陳素慧指出，立人高中在107學年度決定停招，目前學校僅有一名學生，但該校董事有思考未來有遷校的打算。（圖／翻攝立人高中臉書）

記者崔至雲／台北報導

少子化不僅讓許多大專院校面臨轉型、停招、停辦的窘境，連同高中、職也連帶受影響。根據教育部國民及學前教育署統計，從2013至2015年，共有6校停辦，包括，嘉義市大同高職、台南縣天仁工商、花蓮縣國光商工、台南市華濟永安高中、雲林縣益新工商、屏東縣志成工商。而台北市也有2所私立高中將在今年6月之後就沒有學生了。

台北市教育局主任秘書陳素慧指出，中興高中與立人高中在年6月畢業生畢業後，兩校就會不再招生了，中興高中在106學年度就決定停招，目前是由教育局的臨時公益董事會處理後續；而立人高中也是在去年107學年度決定停招，目前學校僅有一名學生，但該校董事有思考未來有遷校的打算，而兩校都有確保學生未來的發展，教職員部分也都有安置，沒有欠薪資等問題。

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▲少子化不僅讓許多學校面臨轉型、停招、停辦，連同高中、國中、國小也連帶受影響。（圖／記者湯興漢攝）

中興高中創立於上海市，原名思源中學，在台灣復校後更名。該校發展過網球，在全國中等學校運動會連霸多年，校友包括選手楊宗樺、李欣翰、張凱貞等人，演藝圈校友也有藝人林心如、張震嶽等。立人高中原先也是創立於上海市，名「三極電信學校」。陳素慧指出，去年該校向已向教育局申請停招，但該校董事會有意願希望搬出台北市，但一切都還在思考，尚未確定。