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美國務院批北韓玩「文字遊戲」　要求解除武器以外所有制裁

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▲▼川金會,川普,金正恩,擴大會談。（圖／路透）

▲ 川金二會在擴大會談後行程驟變。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

越南川金二會上月28日以未達協議的結局告終，至今雙方對北韓「要求解除制裁」的說法仍有明顯出入。美國國務院人士1日再度表示，北韓希望美方為廢棄寧邊核設施提供相應的酬賞，實際上卻要求解除武器以外的所有制裁，指控北韓口中的「解除部分制裁」根本是「文字遊戲」。

北韓外務相李勇浩1日凌晨偕副相崔善姬在河內美利亞飯店緊急召開記者會，強調願意關閉寧邊核設施，以換取美方撤去一部分制裁，並未要求全部撤回。崔善姬也提到，北韓要求解除的5項民生制裁是聯合國安全理事會分別於2016及2017年通過的第2270及2375號決議，且僅要求解除其中與民生需求相關的部分。

正出訪菲律賓的這名美國國務院人士對此表示，「過去的協商過程中，北韓的立場就如李勇浩所述，首先要求解除民生經濟相關的制裁。美國便在實務協商時，要求北韓詳述『民生需求相關制裁』的定義。若仔細看安理會的決議，制裁項目包括金屬製品、工業原物料、運輸工具、海產、煤礦輸出、精煉油進口、原油進口等，範圍相當廣。」

他說明，「這基本上就是要求解除武器以外的所有制裁。這些品項都是在2016年3月16日以後被列入制裁清單，此前的制裁則只是為了剝奪其製造大規模殺傷性武器（WMD）的技術。但這些項目有部分互相重疊，無法分開來看。」

他也針對李勇浩的說法表示，「我認為北韓在玩文字遊戲，他們要求的基本上就是解除所有制裁。他們中止核試，因此認為，在過去進行核試期間被制裁的項目都應該解除。但試驗只是開發過程中的一部份，他們必須直接把武器本身搬到談判桌上。這次討論的核心問題並非武器測試，而是武器實際上正存在著。以導彈測試來說，ICBM也是一樣的。」

他提到，北韓在川金二會前的實務協商中首度提出此一要求，美方也在縝密考量後表示「有困難」；且北韓當時僅表示願意廢棄寧邊核設施的一部份，與李勇浩「完全且永久廢棄」的說法也有出入。

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關鍵字：川金二會,川金會,川普,金正恩,北美要聞,日韓要聞

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