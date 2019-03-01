韓流只花50天超車「網路聲量」　柯文哲：大開眼界！

圖文／鏡週刊

台北市長柯文哲昨（28）日才剛騎自行車從台北南下，今（1）日應邀在高雄舉行演講，他談到韓國瑜參選後形成韓流，只花50天網路聲量就超越自己，「讓我大開眼界」。柯文哲還形容現在已變為「極端政治」，宛如極端氣候一樣。

昨（28）日柯文哲騎自行車從台北南下，在高雄經過一夜休息後，今（1）日上午應邀至漢王飯店進行「我的人生觀－從醫師之路到台北市長」專題演講，而市長夫人陳珮琪也陪同在旁。

近幾年網路世界對於台灣政治產生相當影響力，柯文哲舉例分析，從2013年洪仲丘事件開始，當年就成功號超25萬人走上街頭。隔年太陽花事件再度透過網路發酵，當時更吸引了50萬人上街頭。

柯文哲隨後又以自身與韓國瑜為範例，強調網路力量占很大因素，有誰能料想2人首次投入市長選舉幾個月後能夠勝選，正是宛如極端氣候的「極端政治」。2018年韓國瑜投入高雄市長選舉，更是讓柯文哲直呼「大開眼界」，韓流只花50天網路聲量就超越自己。

韓流甚至外益影響整個台灣選情，像原本有連任優勢的台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖等縣市長都敗選，是政治上很少見的現象，美國總統選舉也僅2任總統未能連任成功，也可見網路世界影響台灣政治力量之大。演講過程中，柯文哲也不忘勉勵年輕人，有夢想「just do it」（就去做），雖然做了不一定會成功，但不做一定不成功。



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