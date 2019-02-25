遭IS虐待4年！她帶5歲兒逃亡滿臉淚　第6次終於獲得自由

▲IS宣稱對於整個穆斯林世界握有統治權力。（圖／達志影像／路透社）

國際中心／綜合報導

身為伊拉克亞茲迪教派的成員，20歲的女子法利亞爾（Faryal）曾遭到極端組織「伊斯蘭國」（IS）虐待4年，她先前成功帶著5歲的兒子逃離哈里發國，過程整整花了3天。然而，她仍然畏懼恐怖分子會再度找上她，「只要我還活著，我就會害怕他們。」

《華盛頓郵報》報導，法利亞爾2014年遭到IS脅持，成為4年多的奴隸，讓她得以活下去的是5歲的兒子。本月被問及逃離的過程時，她說孩子當時嚇壞了，「我握著他的手，我們只能繼續走下去。」

事實上，法利亞爾過往試圖逃離IS，但她總是很擔心會被當場槍斃，直到第6次才終於成功，母子兩人在黑暗中爬過屍體，疲憊不堪時就抱在一起睡在充滿塵土的道路上。她告訴孩子終於可以回家了，但對方不相信。

法利亞爾屬於亞茲迪教派，這是一個主要使用庫德人語的宗教團體，長期遭到IS進行大規模的屠殺以及迫害。她被囚禁期間總共有6個不同的「主人」，她說，自己就像被怪物對待

回想驚險的逃跑時刻，法利亞爾的兒子臉上滿是淚水，心疼的她說，「我無法用言語表達當時的感受，只能想著請把我帶離開這裡。」

法利亞爾受到美國所支持的「自由鬥士」協助而獲救，她的許多同伴在路邊被槍殺，婦女則遭到販運，每次她試圖逃跑，失敗後卻面臨更嚴厲的懲罰，最後她近乎放棄，只想著要讓兒子活下去。孩子的情況也很不好，經常挨餓甚至不被允許上廁所。

有一個記號可以提醒法利亞爾，她的右手刺著丈夫的名字，總共花了5天時間才完成，她藉此告訴自己生命還有點希望。有時她會不吃東西，才能把剩餘的錢拿去買給兒子的三明治。

隨著武裝分子的投降，法利亞爾終於再次找到逃跑的機會，她帶著兒子從帳篷出發，沿著道路一直走，最後看見美方支持的士兵，如今，她重回自由，卻仍憂心忡忡，「我的精神可能很強大，而我的心思永遠都不會停止。」