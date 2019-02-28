《還願》話題夯　主播奈奈曾請不回筆仙「嚇到折斷筆」

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日前南投一宮廟法師以戰鬥陀螺式旋轉150圈為民眾祈福，引發討論熱潮，更被網友列為2019年最強祈福招式，LiveMe直播發起直播轉圈，三天下來共有將近200位主播共襄盛舉，成功轉出3,000圈。

據了解，本次祈福活動規則為，當「LiveMe官方帳號」隨機進入直播間說出「祈福轉圈圈」，主播必須轉圈為觀眾即刻轉出好運氣，還能獲得金幣寶箱獎勵，讓主播們一看到官方帳號嚇得求饒，然而觀眾一面倒力挺官方要主播立刻轉起來，還有主播開啟平台聯播功能，邀粉絲同框一起旋轉40圈，完成後還測試走直線，卻一直走歪，讓觀眾看了好樂，人氣主播奈奈被要求矇眼轉15圈，轉到一半整個人直接倒坐地上，但這一跌激發鬥志，她說「下次練好，我要來挑戰轉圈10分鐘。」

另一主播璟兒轉圈轉到甩飛到床上，過了好一會才回到鏡頭前，有趣的反應，讓觀眾狂留言問璟兒還要再挑戰嗎！讓她投降直喊「超像暈船，轉圈真的不容易啊！」還有主播樺樺醬超衝，接受觀眾下的旋轉50圈戰帖，轉到披頭散髮，形象盡失也不怕，她笑說：「暈到無法對焦，主播真難當，但大家開心最重要。」

除了「轉圈祈福」引發熱議外，恐怖解謎遊戲「還願」也是發燒話題，奈奈只看過五分鐘網友玩遊戲畫面，就被劇情及氛圍嚇到立刻關掉視窗，但她仍決定從第一款「返校」開始挑戰，而劇中男主角信江湖術士，招靈幫女兒治病，對於這類「守護靈招喚術」，奈奈國中時曾與同學玩筆仙問學業跟愛情，當時筆真的動起來，但玩到最後筆仙請不回去。

奈奈說：「我們嚇到不知道怎麼辦，只能狂拜託，雖然最後請回去了，結束後二話不說把筆折斷。」而筆仙在過程中是不可以鬆手的，一次，她跟同學玩到一半，突然有人叫同學名字，對方嚇到立刻把手鬆開，爾後幾天女同學變得非常奇怪，怎麼叫她都不理，讓奈奈現在回想起來直說：「好險當時沒發生大事，寧可信其有，還是不要隨便冒犯這些守護靈。」

而璟兒平常很愛玩遊戲，破關讓她很有成就感且舒壓，對於「還願」遊戲，她表示原本計畫在連假下載玩，卻看到新聞報導目前遊戲檢修維修，暫時下架，她說若再上架，一定二話不說載來挑戰；璟兒本身沒有特別的祈福還願經驗，自己平常喜歡參拜泰國四面佛，曾希望神明保佑玩遊戲抽中稀有寶物，結果真的抽中，璟兒一個月內貢花還願答謝。