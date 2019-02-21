顛覆白瓷歷史！河南「曹操墓」驚現3世紀白瓷甕罐　7月東京展出

▲白瓷甕罐。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

東京國立博物館的研究小組日前指出，從中國河南省曹操墓挖掘出的陪葬品白瓷甕罐可能是目前「最古老」的白瓷製品，這個研究將把白瓷的歷史提早300多年。另外，瓷罐7月起將在該館的「三國志」主題展中展出。

據日本NHK電視台21日報導，研究小組表示，這個白瓷甕罐表面上了一層透明的釉，經高溫燒制後，形成了玻璃質的釉層，具有白瓷的特點，高13.4公分，口徑8.7公分，是從曹操墓出土的陪葬品。

▲曹操雕像。（圖／CFP）

研究小組還說，過去認為，白瓷的歷史可上溯到6世紀末，而本次的發現竟意外把白瓷的歷史往前推進300多年。東京國立博物館的主任研究員市元壘強調，「東漢到三國持續戰亂，在這一時期，文化藝術沒有受到太多重視。本次的發現令人感到驚訝」。

曹操是東漢末年著名的政治家、軍事家、文學家和詩人，是三國時期「曹魏」政權的奠基人。為尋找曹操墓，有關方面2009年在中國河南省安陽市進行了考古調查，並發掘現場出土的一塊石板上刻有「魏武王」字樣，因此研究機構認為此處即為曹操墓。

▲曹操墓。（圖／CFP，下同）

據了解，考古團隊原先是為了探究曹操的墓穴，才到河南安陽市展開調查，卻意外發現一批古文物，包括畫像石、鐵器、釉陶罐等等，其中又以這口白瓷甕罐最為珍貴。