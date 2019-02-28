宜縣228追思紀念活動　「擁抱」並「攜手」守護土地

▲▼宜蘭縣2019年228追思紀念活動，邀請受難者家屬、宜縣各界代表共同為受難者追思哀悼，由縣長林姿妙親自獻上象徵溫暖擁抱的圍巾，並帶著家屬點上一盞「暖心燈」走向228紀念物，代表對逝者無限懷念。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府28日於宜蘭運動公園舉辦「宜蘭縣2019年228追思紀念活動」，邀請受難者家屬、宜蘭縣各界代表共同為受難者追思哀悼，並由縣長林姿妙親自獻上象徵溫暖擁抱的圍巾，並帶著家屬點上一盞「暖心燈」走向228紀念物，代表對逝者無限懷念。

宜縣府表示，228事件，從1947年2月27日的緝煙開始至5月16日解除戒嚴令為止，是台灣史上最慘痛的人為悲劇，對台灣的政治、社會的發展影響甚鉅。每個無辜生命的犧牲，都代表一個美滿家庭的破碎。受難者家屬承受頓失至親，生活無依的嚴酷打擊，忍受茫然不安與孤立的煎熬。

古今歷史一再顯示，遺忘歷史教訓的民族，必將重蹈歷史的覆轍。在台灣近代史上影響最深遠的事件之一，就是1947年的228事件，伴隨著殘酷的鎮壓，使這個政治事件擴散並漣漪至社會的每一層面，形成不同的階級、族群長期的分歧和對立。

72年來，228事件始終是家屬心中的劇痛和陰影。對台灣後來的族群關係具有深刻的影響，造成人與人之間的冷漠和疏離，讓台灣社會的精神結構缺乏關懷與包容。

對於228事件受難者除了追思懷念外，只有將歷史的真相與正義還給受難者，才能撫平歷史的創傷，但歷史不能遺忘。願我們的社會以寬容、和平、冷靜與希望來見證歷史，共同走向未來。

更希望從歷史事件中吸取教訓，從而教育下一代勿忘來時路，莫再重蹈歷史的錯誤。回顧此一事件，我們祈盼在這塊土地上，台灣就像浴火之後的鳳凰再生，充滿著新的生命和新的認同。熱情擁抱新的生命，認同有愛的大地，有愛的地方，就是我們共同的故鄉。

宜蘭縣2019年228追思紀念活動，以「擁抱」作為主題，透過「大地母親」、「擁抱的溫度」、「勇氣與力量」、「和諧人生（聲）」等內涵的演繹，讓過往228事件的苦難與悲痛，轉化為理解、感念與和諧，由縣長林姿妙親自幫受難家屬披上圍巾，讓每個人彼此瞭解相互珍惜的重要。也期望透過「擁抱」來溫暖並點亮家屬心中的思念，堅持前人胼手胝足開創台灣的信念，進而「攜手」繼續守護這塊美麗的土地。