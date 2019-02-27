「一例一休」爭議怪罪郭國文　卓榮泰：他最知道勞工需要什麼

▲民進黨行動中常會到台南，替立委候選人郭國文站台。（圖／記者陶本和攝，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨中常會27日移師台南麻豆代天府召開，黨主席卓榮泰率領台南市第二選區立委候選人郭國文、台南市長黃偉哲、全體中常委、中央黨部一級主管及地方黨公職進入代天府參拜，並恭讀疏文；在致詞時他強調，郭國文是經公平、公正、公開程序徵召的，是民進黨唯一候選人。

台南第二選區立委補選，被外界認為是「綠到出汁」，但面對國民黨立委候選人謝龍介、脫黨參選的無黨籍候選人陳筱諭，一位挾高優勢的空軍知名度，一位擁有厚實的地方基礎，讓郭國文陷入苦戰，即便民進黨對外稱戰況五五波，但地方人士坦言，其實陷入危機。

地方人士表示，謝龍介擁有相當高的知名度，已經是強勁的對手，陳筱諭在地方上因為家族的淵源，擁有厚實的支持度，加上她打出「特赦陳水扁」，強拉深綠選票，反而成為民進黨在這一選區的絆腳石；因此，郭國文在近期的選戰，強打「民進黨唯一支持」，希望在投票率一向低落的補選，能鞏固深綠基本盤。

為了表達郭國文是民進黨唯一提名，卓榮泰在致詞時強調，選擇在麻豆代天府開行動中常會，就是要向大家表示，在他接任黨主席時，也看過所有民調的內容與結果，並向相關人事說明民主進步黨這次台南立委補選的提名，完全依照過去的程序公平、公開來進行。

卓榮泰表示，未來不管是總統或立委的提名或徵召，也同樣用這樣公平、公開的程序來進行，絕對沒有任何的問題及不公平的情事。

此外，由於郭國文過去擔任勞動部次長，在「一例一休」政策推動爭議上，也怪罪到他身上，郭國文表示，他過去擔任勞動部次長，是一例一休政策的說明人，卻被說成是政策主導者，一例一休的民怨往他身上推，造成選舉許多變數。

卓榮泰則強調，民進黨在台南市第二選區補選的唯一候選人郭國文，從地方到中央的各種政治經歷都很完整，尤其是他在做勞動部次長時，最知道勞工朋友需要什麼以及未來還需要做什麼改革。

卓榮泰說，他會要求郭國文，未來當選立委之後，要用他過去的經驗，更加照顧勞工朋友的需要。

卓榮泰指出，郭國文做為一位民進黨黨員，一直都是堅定、忠貞的黨員，非常忠心的對待黨，也親身參與黨的所有發展，不管這個黨成敗輸贏，他都沒有離開，也沒有怨言，永遠站在第一線努力打拚，所以這樣的黨員也是全黨應該全力愛護的候選人。