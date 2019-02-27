終於可以有原生睡眠追蹤功能？　外媒：Apple Watch將提升電池續航力

▲外傳Apple Watch要改善電池續航力，以提供原生的睡眠追蹤功能。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

根據彭博社報導指出，Apple為了要在自家穿戴式裝置中，提供睡眠追蹤功能，因此將提升硬體電池續航力，以確保手錶產品有能力在夜間繼續提供數據收集的能力。

事實上，「電池續航力」一直都是Apple Watch為大眾所詬病的問題；根據官網顯示，最新一代的Apple Watch Series 4在充飽電後，最長可提供18個小時的續航力。因此使用者在配戴一整天後往往都得在夜間睡覺前移除裝置，並幫Apple Watch充電，才有辦法再應付隔一天的使用需求。

目前大部分的使用者無法在夜間配戴Apple Watch，也因此過去Apple官方並沒有推出原生的睡眠追蹤功能；當然要是你工作時不使用裝置Apple Watch，而是要在睡覺時配戴，你也是可以下載第三方的睡眠追蹤App，例如AutoSleep，這一類App所收集的數據亦可同步到iPhone的Health應用程式當中儲存、分析。

好消息是，Apple在2017年收購了睡眠監控硬體製造商Beddit，外傳就是為了將睡眠追蹤功能整合到Apple Watch產品當中。不過許多Apple Watch的競爭對手（如Fitbit）產品，長久以來都一直支持睡眠追蹤功能，或許Apple感受到了市場對於睡眠追蹤的渴望，因此才著手進行相關的收購與開發。

不過目前尚不清楚Apple將如何解決電池續航力的問題，外傳官方可能將會加大電池以提供更長的電池續航力，再不然就是Watch軟體未來可以進入低功耗的「睡眠模式」以供夜間使用。