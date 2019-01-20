▲年終聚餐肥油多，Apple Watch陪你一起做瑜伽甩脂肪。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

歲末年終總是有一堆聚餐、公司尾牙等活動，但是在大快朵頤一頓後體重似乎也悄悄地增加了一點。不過沒關係，如果你手上有配戴Apple Watch，並也已更新到watchOS 5版後，不妨可以上個瑜伽課，並試試體能訓練功能中的「瑜伽」活動類型，來追蹤消耗的動態卡路里以及運動分鐘數吧！

不過，要如何開啟瑜伽活動類型呢？首先先點開Apple Watch的體能訓練，也就是上圖左一圖中綠色圈圈中的跑步小人，再上下滑動尋找「瑜伽」，輕點之後倒數3秒，即可開始你的瑜伽活動。

根據官方指出，Apple Watch中的瑜伽體能訓練活動類型，能追蹤消耗的動態卡路里、運動分鐘數，以及運動時你的心率狀況等。不過Apple Watch並不能提供你做瑜伽時的動作指導，建議還是尋找專業的瑜伽教室與老師，再配合Apple Watch搭配使用會比較好。

在瑜珈課結束後，要先喚醒手錶並向左滑動，此時你會看到畫面上有鎖定、新增、結束、繼續4個選項，點選「結束」後，畫面會再跳出此次的運動摘要。

而在瑜伽課程結束後，老師通常會讓你進行「大休息」，藉此調整你的呼吸，平緩你的心跳速度等。這時候你也可以配合手錶當中的「呼吸」功能，來調整你的呼吸。

若要使用呼吸功能，你可以在功能頁面中找到一個藍色花狀的圖案，開啟功能後的畫面如下圖所示。

如果你覺得1分鐘的時間無法好好地調整呼吸節奏，那麼你也可以上下轉動一旁的數位錶冠，拉長、縮短調整呼吸的時間。

當你在經過一天的工作疲憊，或是運動過後，想查看當天的活動數據，則是可尋找手錶中的「活動紀錄」（紅綠藍三色圈圈）中查詢。

點進去之後，手錶會先用圖像化的方式告訴你截至目前累積的運動表現，向下滑動則是以數據的方式呈現。

做任何運動項目都需要成就感，因此Apple Watch也鼓勵你可與運動同好分享數據，藉此競爭、互相砥礪對方保持良好的運動習慣。

眾所皆知的是，Apple相當重視產品生態系的配合；因此，你每天的活動數據也將記錄於手機中，且可從「活動紀錄」與「健康」兩個App中查看你的數據。

在活動紀錄中，App也會以圖像化或是數據化的方式告訴你每天的活動情況。

而在健康中，你可以檢視自己一天當中所步行的步數、站立時數、步行＋跑步距離，以及一些像是心率等生理數值，以確認自己的生理數據。

總之，為了避免大餐的脂肪堆積，以筋骨不要那麼僵硬，快帶上你的Apple Watch一起運動吧！