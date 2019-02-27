從敵對→握手言歡！川普處理北韓危機不按牌理出牌...專家佩服

▲川金二會今登場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國總統川普與朝鮮領導人金正恩今（27日）在河內舉行2次川金會，這也是去年6月的新加坡川金會以來，兩人再次因為無核化議題在東南亞聚首。先前川普曾放話說自己做到了歷任美國總統都做不到的事，如果不是他，戰爭會一觸即發；對此，越來越多美國的北韓問題專家都肯定川普的非傳統策略的確奏效。

據《華盛頓郵報》報導，美國總統川普與朝鮮國務委員會委員長金正恩的第2次高峰會，將於本月27、28日在越南首都河內登場。自韓戰結束後，美國與北韓關係一直處於高度緊張，期間雖有短暫融冰的狀況，但皆數度破局。2018年6月12日川普金正恩的新加坡會談後，美朝雙方對於北韓如何落實現「無核化」仍然缺乏共識，此次越南峰會能帶來什麼成果仍有待觀察。

▼ 金正恩出訪越南、大使館、抵達同登車站、聽取會議。（圖／朝中社）

報導稱，專家認為川普讓今正恩感到安全和受尊重，北韓雖卻時停止了飛彈試射與核試爆，但一般認為北韓的去核化並無實質進展，美韓雖然暫停行之有年的聯合軍演，不過平壤當局卻始終沒有同意國際組織進行相關查核。

曾參與北韓談判的美國國務院前官員、華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）資深研究員維特（Joel Wit）坦言，「川普做的事，我絕對99%不支持，但奇怪的是，他對於北韓的直覺是正確的。」

川普瞭解金正恩不可能放棄核武，因為那等同於他的保命符，北韓若把核武藏起來，外界也不會知道，因此川普在去河內之前已猛打預防針，說明自己「不急著」要求北韓完全棄核，北韓只要不再測試洲際彈道飛彈和進行核子試爆，就已經「很高興了」。

▲▼川普與越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）。（圖／達志影像／美聯社）

因此，儘管美朝談判人員還沒敲定「去核」的定義，但對於像維特這樣肯定川普的專家而言，讓北韓暫停測試核武和洲際飛彈緩和緊張情勢，已是一大進展。不過外界也憂心美國和南韓錯讀北韓無核化的意念，會對南北韓的局勢帶來動盪。

2018年兩韓關係解凍，南韓總統文在寅與金正恩簽署板門店宣言，商定停止一切敵對行為，不但共同爭取結束戰爭狀態，更將致力追求朝鮮半島「全面非核化」。美國麻省理工學院（MIT）政治學副教授納蘭（Vipin Narang）認為北韓並不打算放棄擁核，許多專家指出，自韓戰結束至今，北韓始終堅持自己才是朝鮮半島唯一政權，因此致力於分裂美國和南韓的軍事合作，並且視核武發展計畫為珍寶。對此美方抱持樂觀態度，強調雖然不能斷言北韓會做出什麼樣的決定，但美國認為北韓選擇完全無核化是有可能的。

▲ 川金二會在河內登場。（圖／達志影像／美聯社）