推性產業專區合法　童仲彥：當直播主收入不比當議員少

圖文／鏡週刊



網友戲稱，台北市長參選人吳蕚洋是「被政治耽誤的歌手」，而前台北市議員童仲彥則是「被政治耽誤的老司機」，由於童常拿女友紅豆的胸部當哏，還拍了點閱率超過20萬的「紅豆牛奶」影片，如今吳、童成了師兄弟，未來可在同一平台看到「蜂蜜檸檬V.S.紅豆牛奶」的精彩對決。

不像吳蕚洋有產險業的正職，童仲彥目前專心經營網紅事業，甚至把原來的服務處改裝成直播室，但依舊堅持推動「性產業專區合法化」。

童仲彥告訴本刊，他在去年12月底卸下議員職務後，今年1月便與浪Live簽約，成為該直播平台的直播主，他透露，直播的收入不比當議員少，還有舞台可以繼續推動「性產業專區」，因此決定專心投入直播，暫時不考慮重返政壇。

童仲彥透露：「我的網紅事業剛起步，請助理、工讀生，加上出國考察性產業等計畫，讓我的存款越來越少，但相信只要做出口碑，未來一定會好轉。」

童仲彥說：「除了繼續直播，我也應徵助理陪我出國考察性產業，沒想到徵才廣告在臉書PO出後，吸引5萬人關注，上百人應徵，比我當議員時徵助理要熱烈得多。我最後挑了3名大學生當助理，預計3月初飛泰國考察，另外3月底也計畫到摩鐵發源地台中，拍片介紹特色摩鐵，希望成為人氣YouTuber。」

童仲彥表示，他跟吳蕚洋一樣都在「傳教」，吳傳的是養生，自己傳的則是「性產業合法化」。童告訴本刊：「我的女友紅豆小我17歲，但我的內心也像小屁孩、喜歡玩創意，紅豆常說我根本不適合從政，應該去當搞笑藝人，現在我轉型成為網紅，從網路上看到真實的民意，覺得這才是做自己，比當議員快樂得多。」



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