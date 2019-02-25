人均借閱數非六都之冠　竹市獲最具閱讀競爭力城市

▲新竹市閱讀力表現成績斐然。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

最愛讀書的城市！由國家圖書館主辦的臺灣閱讀風貌「107年閱讀競爭力績優城市」表揚，今(25)日上午於教育部舉行，新竹市在全國讀者閱讀興趣和習慣調查中，榮獲縣市組「107年最具閱讀競爭力城市」獎項，市民每人平均借閱冊數4.29冊，更在非6都縣市中奪冠，閱讀力表現成績斐然，新竹市長林智堅感謝獎項肯定，為回應市民對閱讀需求，市府也投入8億打造全新總圖書館，將帶給市民更豐沛的藏書量與更寬闊的閱讀空間。

新竹市政府文化局長黃竫蕙表示，107年最具閱讀競爭力城市評比，是根據106年全國公共圖書館統計分析評定，閱讀競爭力城市指標共有4項，包括人均擁書冊數、人均借閱冊數、人均到館人次及辦證率，經加總計分，新竹市排序在縣市組部分榮獲「107年最具閱讀競爭力城市」。

其中市民每人平均借閱冊數4.29冊，表現亮眼，全國僅次於首都台北市的4.78冊，更大幅領先其他非直轄市縣市，拿到縣市組（非直轄市組）第一，堪稱全國最愛閱讀的城市之一。

林智堅表示，新竹市具有所得高、學歷高、出生率高以及平均年齡低的「三高一低」體質，轄內的科研機構多，市民「愛讀書、愛藝文」，對文化設施有高需求，在閱讀的質與量上，都有相當深切的需求和期待，因此上任後也致力拓展閱讀空間，打造「將軍村開放圖書資訊園區」、規劃「關東客家主題圖書館」、活化「新竹州圖書館」、世博台灣館亦將轉型為「兒童探索館」。

「市民值得更好的閱讀環境！」日前傳來好消息，竹市獲得教育部4億元補助，市府共將投入8億興建總圖書館，將在文化局現址重建樓地板面積約2萬平方公尺，較目前館舍大三倍的新總圖書館，以提供市民更優良的閱讀服務品質。

林智堅進一步說，閱讀力是人才養成關鍵，應從小就養成閱讀習慣，市府長年辦理各式多元閱讀節，推廣嬰幼兒閱讀，鼓勵家長參與親子共讀，深化親子關係，更針對設籍新竹市0至5歲的嬰幼兒，贈送閱讀禮袋，內有寶寶繪本、父母手冊及閱讀手冊，只要持戶口名簿到文化局所屬五座圖書館申辦幼兒借閱證即可領取，讓嬰幼兒從小在父母引導下培養閱讀習慣，學習善用圖書館資源求知。



文化局指出，愛讀書的市民期盼已久的新總圖書館，預計於111年底落成，連同目前亦在籌建中的將軍村開放圖書資訊園區、關東客家主題圖書館以及兒童探索館等圖書相關館舍，將逐步提升圖書軟硬體設備，服務能量也將大幅增長。相關資訊可上新竹市文化局網站https://culture.hccg.gov.tw/瀏覽查詢，洽詢專線03-5426508，獲撥打1999為民服務專線。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導