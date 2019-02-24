　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

基隆和平島飄起沖繩風！　邀日本拉麵職人Eigo親煮「風車拉麵」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 基隆和平島飄起沖繩風！ 邀日本拉麵職人Eigo親煮「風車拉麵」。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

▲ 基隆和平島飄起沖繩風！邀日本拉麵職人Eigo親煮「風車拉麵」。拉麵職人Eigo Miyazaki（右）。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市和平島曾有全台灣最早最大的琉球漁民聚落，隨著時間的流逝，當時情景雖已不復見，但在島上留下許多當時的故事。和平島公園為延續過去島嶼間的情誼，將在3月舉辦了「和平島公園×沖繩風車拉麵快閃日」，特別邀請來自日本沖繩的拉麵職人Eigo Miyazaki限量供應「風車拉麵」，讓民眾吃到滿滿幸福感。

來自日本沖繩的拉麵職人Eigo Miyazaki桑，於3月9、10日上午11時30分至下午2時30分在基隆和平島公園限時限量供應「風車拉麵」，現場還有日式絹印手作體驗及沖繩民謠live表演。

▲ 基隆和平島飄起沖繩風！ 邀日本拉麵職人Eigo親煮「風車拉麵」。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

▲ 日本拉麵職人Eigo桑帶來了300碗充滿祝福的「魚介醬油拉麵」與和平島遊客分享。

Eigo Miyazaki桑說，「在日本90歲以上的老人會得到風車當禮物，收到了風車身體也會像孩子般越來越健康，充滿了幸福的意味！」，聽Eigo Miyazaki桑解釋著「風車拉麵」取名的由來，這次Eigo Miyazaki桑帶來了300碗充滿祝福的「魚介醬油拉麵」與和平島遊客分享。

「魚介」在日文中代表著海鮮，Eigo桑選用基隆和平島當地海產，長時間熬煮濃厚而成的湯頭，口感Q彈的拉麵，鋪上炭火現烤的五花肉，用味蕾感受來自沖繩的幸福滋味！在島嶼上跟著三線琴的節奏，一起哼唱琉球民謠，將自己喜愛的印花圖案絹印在小束口袋上，每個人都能帶回滿滿的祝福與回憶！

即日起民眾可至基隆和平島公園官方網站報名，早鳥價399元，包含魚介醬油拉麵、絹印課程及公園門票，每日限量150份，售完為止。

和平島公園官網：https://www.hpipark.org
和平島公園粉絲團：https://www.facebook.com/hepingislandpark/
北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw
北觀粉絲團：https://www.facebook.com/northguan/

▲ 基隆和平島飄起沖繩風！ 邀日本拉麵職人Eigo親煮「風車拉麵」。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

▲ 基隆和平島現場還有日式絹印手作體驗及沖繩民謠live表演。

ET快訊
快訊／5566第4位團員出現了！合唱《無所謂》有洋蔥
快訊／「我被開槍...」蘆洲男左後背中彈！一路走到醫院求救
好市多「懶人新神物」好吃又方便　網激推：一口氣吃3杯！
杜拜女網／謝淑薇雙打直落二奪冠！收下生涯第21冠

關鍵字：基隆,和平島,沖繩,拉麵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

相愛10多年分手收場…男默默走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

抓到了！台南婦遭「狠刺4刀」肚破腸外露　口罩女兇嫌落網

影／無良婦科醫生「多打3cc」延長麻醉　手術檯性侵女病患全被妻密錄

快訊／索討16年前車禍賠償　幼子驚恐目擊父遭開山刀破肚不治

基隆和平島飄起沖繩風！　邀日本拉麵職人Eigo親煮「風車拉麵」

台灣燈會一天湧入81萬人！潮州車站千人擠爆　縣府急調700車

姐弟上學時走失 　善警協尋平安找回

蘇花路廊228連假　時段管制21噸以上大貨車定案

宜縣中小學運動會成績亮麗　6項12人次破大會紀錄

2億6千萬新建宜蘭2抽水站　有效解決淹水老問題

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停不下來

基隆和平島飄起沖繩風！　邀日本拉麵職人Eigo親煮「風車拉麵」

台灣燈會一天湧入81萬人！潮州車站千人擠爆　縣府急調700車

姐弟上學時走失 　善警協尋平安找回

蘇花路廊228連假　時段管制21噸以上大貨車定案

宜縣中小學運動會成績亮麗　6項12人次破大會紀錄

2億6千萬新建宜蘭2抽水站　有效解決淹水老問題

2019唸戀學甲蜀葵花文化節　宣布228登場大家來賞花

找工作求諮詢　桃市府「求職尋Me自信向前行」開放報名

陳學聖支持「包子」大賽　全台各式包子大連線接地氣

「錯過最後一班車」也沒錢冷吱吱睡騎樓　金山警車溫馨送回家

新郎復仇門前擺超狠「七星過火陣」迎娶…婚攝看傻！萬網笑噴：老婆中邪嗎

4歲女童胃破裂！醫一看「長短腳」心痛　意外揭鬼父母變態施虐

米蘭直擊／MOSCHINO百萬大富翁　拿支票背「巨型牙膏」出門

基隆和平島飄起沖繩風！　邀日本拉麵職人Eigo親煮「風車拉麵」

台灣燈會一天湧入81萬人！潮州車站千人擠爆　縣府急調700車

雄女聯手雄中宣布「拒絕放榜」！校長簽字曝背後原因…　中一中有意見

影／大門加裝密碼鎖設監視器躲查緝　警佯裝扮夫妻租客逮通緝犯

委內瑞拉邊境爆衝突…鎮暴警射橡膠彈　3大橋守軍「倒戈」

突成Lulu「頭號粉絲」　黃子佼錯愕吐2字…網友全笑翻！

張雁名見阿姨「最後一面」！　眼淚狂掉雙眼紅腫

萌貓只睡水桶3年　殭屍手姿勢87分

地方熱門新聞

他門口停車消失3天！屋主崩潰：..

沒錢回家睡騎樓　警溫馨送回家

台灣燈會一天湧入81萬人！縣府..

基隆和平島　拉麵職人Eigo煮..

姐弟上學走失 　善警平安找回

南投「泰順廊橋」今開通

撞全毀！小噗噗March撞爛法..

抹香鯨出現東港小琉球海域

光天化日偷鱸鰻　巧遇警遭逮

《蓋亞》任務結束倒數　網美快衝

陳學聖支持「包子」大賽

台南驚傳街頭殺人　婦遭刀刺肚腸..

捐40連號發票　享六福村299..

頭城休閒農場旅館　榮獲全球旅館..

更多熱門

相關新聞

設監視器躲查緝　警扮夫妻租客逮人

基隆市中正區民宅1名許姓通緝犯為躲避警方查緝，自行加裝監視器，警方佯裝夫婦詢問租屋，許嫌疏於防範打開大門，遭逮捕歸案，並在屋內搜出一級毒品海洛英2包（總毛重1公克）及相關證物，依法送辦。

災難前兆？環太平洋連現地震魚、烏賊

「基地台收訊好看A片」　運將遭法辦

雨港跌破37萬人　一坪十萬沒人要

台灣不可能看到！中日龍電視直播打擊練習

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

快訊／5566第4位團員合唱《無所謂》　

網激推！好市多「懶人新神物」

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

插畫家「超直白」認了整型！

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹

即／蘆洲男左後背中槍！一路走到醫院求救

台南女嫌疑為失眠所苦　曾曝：再不睡要往生了

台南清秀女失眠3天刺婦！強制送醫

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯媽祖回頭摸手

福特全新Focus全台首撞

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面