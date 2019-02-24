▲ 基隆和平島飄起沖繩風！邀日本拉麵職人Eigo親煮「風車拉麵」。拉麵職人Eigo Miyazaki（右）。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市和平島曾有全台灣最早最大的琉球漁民聚落，隨著時間的流逝，當時情景雖已不復見，但在島上留下許多當時的故事。和平島公園為延續過去島嶼間的情誼，將在3月舉辦了「和平島公園×沖繩風車拉麵快閃日」，特別邀請來自日本沖繩的拉麵職人Eigo Miyazaki限量供應「風車拉麵」，讓民眾吃到滿滿幸福感。

來自日本沖繩的拉麵職人Eigo Miyazaki桑，於3月9、10日上午11時30分至下午2時30分在基隆和平島公園限時限量供應「風車拉麵」，現場還有日式絹印手作體驗及沖繩民謠live表演。

▲ 日本拉麵職人Eigo桑帶來了300碗充滿祝福的「魚介醬油拉麵」與和平島遊客分享。

Eigo Miyazaki桑說，「在日本90歲以上的老人會得到風車當禮物，收到了風車身體也會像孩子般越來越健康，充滿了幸福的意味！」，聽Eigo Miyazaki桑解釋著「風車拉麵」取名的由來，這次Eigo Miyazaki桑帶來了300碗充滿祝福的「魚介醬油拉麵」與和平島遊客分享。

「魚介」在日文中代表著海鮮，Eigo桑選用基隆和平島當地海產，長時間熬煮濃厚而成的湯頭，口感Q彈的拉麵，鋪上炭火現烤的五花肉，用味蕾感受來自沖繩的幸福滋味！在島嶼上跟著三線琴的節奏，一起哼唱琉球民謠，將自己喜愛的印花圖案絹印在小束口袋上，每個人都能帶回滿滿的祝福與回憶！

即日起民眾可至基隆和平島公園官方網站報名，早鳥價399元，包含魚介醬油拉麵、絹印課程及公園門票，每日限量150份，售完為止。

和平島公園官網：https://www.hpipark.org

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北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團：https://www.facebook.com/northguan/

▲ 基隆和平島現場還有日式絹印手作體驗及沖繩民謠live表演。