婦摔橋下骨折昏迷　法院判公所國賠59萬



▲新竹地院審理後認為公所管理有疏失，但盧婦若稍加注意，即可避免跌落，因此本身應負3成過失責任，最後判公所應賠償59萬5千元。（圖／翻攝Google Map）

記者陳凱力／新竹報導

新竹盧姓婦人步行湖口鄉湖口公園時，因水泥地不平加上橋邊沒有護欄，僅有簡易的鐵鍊，致行經時重心不穩而跌入4米深的北勢溪中，全身多處骨折昏迷3天，事後向湖口鄉公所求償188萬元，新竹地院審理後認為公所管理有疏失，但盧婦若稍加注意，即可避免跌落，因此本身應負3成過失責任，最後判公所應賠償59萬5千元。

盧婦指控，2017年4月1日下午行經新竹縣湖口鄉湖口公園溪南街往溪北街之便橋橋端處，因附近水泥地不平導致她重心不穩跌倒，但橋邊並沒有架設護欄僅有簡易的鐵鍊，盧婦因而跌落4米深的北勢溪中，當場昏迷。

盧婦在經路人撥打119送醫急救昏迷3天，醫院診斷全身多處骨折。盧婦說，跌到4米深的北勢溪讓她全身骨折、受傷嚴重，至今尚未康復仍在復健中，身心遭受驚嚇而無法正常生活，所受精神打擊痛苦俱屬非輕，請求153萬元精神慰撫金，連同醫療費用共求償188萬元。

法官調查，事故發生時，現場路肩植栽護欄至橋墩處有一處缺口，缺口路近路面因修補而產生不同材質的路面，步行時的確導致重心不穩，公所也未於缺口處設置任何警告標誌，而唯一的防護措施鐵鍊又僅離地面18公分高，基本上是起不到任何防護作用。因此認定盧婦所受傷害與公所管理缺失間，具有相當因果關係。但法官同時認定，盧婦若於行走時稍加注意，沿柏油路面向前步行上橋，即可避免過於靠近缺口而跌落，因此本身應負3成過失責任，最後判公所應賠償59萬5千元。