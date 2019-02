安迪沃荷系列講座　令人迷幻的可剝皮香蕉

經營台灣指標性音樂部落格「音速青春」、曾經以代號「Pulp」活躍於PTT論壇英搖版、「破報」專欄作者,陳德政,目前作為一位身兼多重身份的專業作家,談起普普藝術教父—安迪沃荷,自然是從那一條黃香蕉開始。

攝影 李盈霞

陳德政是安迪沃荷的鐵粉,更準確來說,他是沃荷設計的那條黃香蕉的粉絲,他周圍的朋友都知道,因此會從國外帶沃荷香蕉的抱枕、玩具模型、明信品回來給他,陳德政甚至得意地向在場聽眾秀出一個香蕉造型的盒子,設計成香蕉彎彎的形狀與黃色的外殼,理所當然,盒子裡面用來裝香蕉,他說,在野餐時拿出來多酷。

沃荷的這條香蕉在去年(2018)才又被印在Uniqlo的T-Shirt上大肆販售一番,他絕對擔得起最會賺錢的過世名人這個稱號,而到底,這條美國蕉憑著哪一牌防腐劑,能夠放了五十幾年還不會爛?

當時的安迪沃荷在1963年,於紐約成立了自己的第一間大型工作室,他將這個空間裹上銀色錫箔紙、塗上銀色油漆,變造成一部太空艙,命名為銀工廠(The Factory),陳德政也俏皮地為了這場講座從鞋櫃中拿出一雙將近十年沒穿的銀色converse來做服裝搭配。沃荷曾說明他對銀色的迷戀:

「銀色關乎未來,銀色也關乎過去,也許超越了任何事物,銀色是自戀派的。」(Silver was the future… And silver was the past… Maybe more than anything, silver was narcissism)

