齒模師「國中學歷扮醫生」行醫30餘年　專騙貪便宜老

▲嚴姓密醫診療間衛生環境不佳，且無合格的高壓消毒器材。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局刑事警察大隊與苗栗縣衛生局，接獲民眾檢舉，有密醫對外宣傳可替人治療齒疾，經警方密切蒐證後，警方22日會同衛生主管機關前往搜索；發現只有國中畢業的嚴姓密醫，違法替病人拔牙、製造假牙，涉嫌違反醫師法、藥事法、詐欺等罪嫌移送法辦。

▲嚴姓密醫只在年輕時學習齒模技術，卻違法替人看診將近30年。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，嚴姓密醫（68歲）為頭份當地人，學歷只有國中畢業，不但沒有牙醫師執照，也沒有齒模師執照，僅靠年輕時向齒模師學習假牙製造技術，就充當牙醫。也因為沒有執照行醫，所以收費比一般診所低，製作老人假牙更是便宜，吸引不少當地老人前來看診。

附近鄰居也說，嚴姓密醫搬來這邊已有近30年時間，現在是由從大陸取得牙醫執照的兒子接手，因為設備簡陋，一般人都還是不敢選擇這裡看診；只是常常看到大門深鎖，已付錢製作齒模的客人常找不到人，時常聽到有一些糾紛。

▲警方登門時發現上百份民眾診療紀錄，記載病症及收費紀錄。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣衛生局也表示，嚴姓密醫診療間衛生環境不佳，且無合格的高壓消毒器，相關醫療器材僅靠消毒藥水及紫光燈消毒，對於B肝、C肝等多種病毒並無法徹底殺菌，容易透過醫療過程中的血液及傷口感染，且治療牙疾過程有可能引發出血不止或其他併發症，呼籲民眾要找具合格醫師執照且有健保之診所治療，以免危害健康。