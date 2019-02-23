押韻掰！說客改念「ㄕㄨㄛ」客　陸為「習慣用法」修改傳統讀音

▲學生示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

說客、粳米、應屆怎麼念才對呢？大陸為了「習慣用法」修改了字典裡的「傳統讀音」。例如「說客」中的「說」改讀ㄕㄨㄛ、「粳米」的「粳」改讀哽，「應屆」的「應」原本讀「因」，但大部分人都習慣念「硬」，所以最近修訂的《普通話異讀詞審音表》將這些「傳統讀音」全改成「習慣用法」。消息一出，讓不少網友直呼，「這麼多年書都白讀了」，「押韻都不見了」。

綜合陸媒報導，「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰」，衰在詩中本讀cuī（催）；「遠上寒山石徑斜」，斜在詩中本讀xiá（霞）；「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」，騎在詩中本讀jì（季）。以上這些是原本的古詩押韻讀音，但《普通話異讀詞審音表》將這些「傳統讀音」全改成「習慣用法」，雖然相關消息在2018年就已曝光，但在近期網路上又再次引發討論。

▲大陸「確鑿」的讀音也有變動。（圖／翻攝自微博／重慶廣電-第1眼）

針對修改讀音的作法，《咬文嚼字》雜誌主編黃安靖19日在接受《梨視頻》採訪時解釋，目前網上流傳的標準讀音很多來自尚未正式發布的《普通話異讀詞審音表（修訂稿）》，但應以1985年發布的《普通話異讀詞審音表》為準。他說，同意改讀音應當少數服從多數，但這並不意味著以前的知識都「白學了」，「因為讀音是約定俗成，需要一個緩慢的過程」。

▲不少網友無法接受。（圖／翻攝自微博／重慶廣電-第1眼）

面對「說（音睡）客」變「說客」、「粳米」變「哽米」的未來，不少網友表示，「古人留點東西，就這樣糟踐？」，「多麼努力將易錯讀的字的正確讀音記住，現在居然讀錯了」，「古詩成語，改讀音，我不接受，古文通常一音一意以及押韻，改了讀音，再跟我說古文韻律之美？」，「別改，每一個字都有自己的獨特的發音，每一個發音都有自己獨特的意義，這就是中華文字魅力所在」。

也有人認為，如果要少數服從多數，那「大多數人都不喜歡考試，取消考試，全部大學錄取好了」。