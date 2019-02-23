影／「我以為遇到仇家」BMW男遇逼車挑釁　急倒車撞牛肉麵店

記者陳豐德／新北報導

新北市八里區一名BMW駕駛褚姓男子，22日晚間9時許開車在八里中山路二段買完飲料後剛上車，突然一輛黑色轎車逆向急駛停在面前，讓他嚇傻以為遇到仇家埋伏，倒車時一時不慎重踩油門，撞擊後方另一輛轎車及牛肉麵店招牌，褚男事後自行到派出所投案，警方調查才發現黑色轎車車主原本也想尋仇，事後才發現雙方根本不認識。

▲白色BMW駕駛遇到挑釁，緊急倒車撞上牛肉麵店攤招牌及轎車。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，當日晚間22歲褚男在中山路二段的超商買完飲料後，準備開車回到林口，對向由27歲洪男駕駛的黑色轎車突然逆向衝過來，車頭對著車頭，褚男一時嚇傻原本打P檔些微倒車，對方卻持續逼近，他操作不慎緊急倒車離開時，竟高速撞擊後方牛肉麵店前的車輛，就連牛肉麵店的招牌也無辜受損。

褚男第一時間沒有通報警方，而是先行離開現場，事後自行前往派出所投案，他向警方供稱是一時緊張，倒車時衝太快才會釀起事故，警方也聯繫涉嫌逼車的洪姓駕駛前來，他表示當時也以為自己找到仇家，才會不斷逼近，下車一看才發現根本不認識褚男，後續雙方將協調如何賠償車損及牛肉麵店。

▼牛肉麵店無辜受害。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼肇事的白色BMW。（圖／記者陳豐德翻攝）



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