投資生技股恐賠4000萬　小股東控順醫投資生控案涉掏空

▲生控公司小股東委任律師謝憲杰按鈴提告順醫投資案涉掏空、《證交法》特別背信等罪。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司順天醫藥生技日前公告，將投資專注免疫療法新藥的生控基因公司，以每股2元參與私募，另以近3倍的高價購買生控最大法人股東持有的老股，但生控蔡姓小股東認為，順醫分2種價格買股，顯然坑殺小股東，害他損失至少4千萬元，因此在22日委託律師，到台北地檢署告發順藥董座林榮錦、生控董座章修綱兄弟等4人涉嫌違反《證交法》特別背信等罪。

生控在2019年1月28日股東臨時會通過辦理私募1億股，順藥將以每股2元，參與生控私募，總金額不超過新台幣1億6078萬6880元。在取得老股部分，順藥則將以每股5.89元購買。隔天，順天公告，分階段參與生控私募，並取得流通在外股數，兩公司將合作，開發免疫療法與抗感染新藥。

但蔡姓股東不滿，他從生控準備興櫃時，開始以每股150元到170元價格，投資生控，直到生控下櫃，他手中仍持有445張生控股票，投入成本約5千萬元，如今順醫私募金額僅2元，等於他要平白損失4千萬元，而生控最大法人股東賣出老股，價格卻是近3倍的高價，顯然是在坑殺小股東。

蔡姓股東委任律師謝憲杰則指出，生控的兩種股票沒有特別、優先的差別，是「同股同權」，但根據順醫公告的重大資訊，順醫決定的2種購買記格，竟是由同一個會計師事務所的同一個會計師進行鑑價，讓人懷疑，順醫投資生控案可能有掏空公司之虞，因此代表小股東告發順藥董事長兼總經理林榮錦，和生控董事長章修綱、董事章修績兄弟，以及生控另名董事李貴輝，分別涉嫌違反《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪。

【其他新聞】

台大恐怖男施暴3女友！ 「裝可憐道歉」讓C女心軟撤告

郭新政VS羅淑蕾法庭對決 盛竹如也出庭！羅：如他所願了